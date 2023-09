Popszakma, hackerek, menőzés

Mi motiválhatta Kevin Mitnicket a '80-as, '90-es években és mi motiválja, azaz most már jobbára csak motiválta a Lapsus$ tagjait? És miért nincsenek hackerek a Csillagok háborújában? Na és az Anonymous lassú relevanciavesztésében mi játszott vajon szerepet?



Ebben az adásban a hackerkaraktert helyezzük a középpontba, illetve megpróbáljuk feltérképezni, hogy miként jelent meg ez a karakter a popkultúrában, illetve milyen társadalmi hatással járt a tevékenységük. Vendégeink Veres-Szentkirályi András, a Silent Signal és a Hackerspace társalapítója és Michaleczky Péter, sci-fi író, újságíró, informatikus.



