DevOps irányba mozogni egy tökéletes karrierlépés

A HWSW podcast! kilencedik kraftie adásának vendége Sági-Kazár Márk volt, aki április óta a Cloud Native Computing Foundation (CNCF) nagykövete. A Linux Foundation részeként működő CNCF olyan felhőorientált nyílt forrású projekteket gondoz, mint például a Kubernetes, a Prometheus, a Helm, vagy a Flux. Márkkal "devopsos" karrierútról, közösségépítésről, és a DevOps gondolkodásmód fontosságáról beszélgettünk, illetve természetesen arról is, mit csinál egy CNCF nagykövet, hol és miben tud hozzájárulni a hazai szakemberek fejlődéséhez. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy Márk a a Discord csatornánk állandó témavezetője, ahol mind tőle, mind tőlünk is tudsz kérdezni, sőt, még az adásban elhangzott hivatkozásokat és tartalmakat is megosztjuk.

