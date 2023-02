Begyűrűzik az IT leépítési hullám Magyarországra?

A HWSW podcast! második kraftie adásában a tech iparágban tapasztalható látványos elbocsátási hullámnak mentünk utána. Némi külföldi kitekintés után a hazai helyzetet is vizsgálgatta állandó műsorvezető csapatunk, akikhez most először egy vendég is csatlakozott, Fincza András (Emarsys) alias draven személyében. Aggodalomra semmi ok, nem kell a székekbe kapaszkodni, hallgassátok szeretettel!

