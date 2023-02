Miért ekkora démon a set-top box?

A magyar háztartásoknak két démona van, az egyik a

rezsi, a másik a

set-top box.

A HWSW Podcast! legfrissebb Weekly adásában többek között ilyen sziporkák is elhangoznak, és ha ez nem lenne elég, immár csatlakozott az állandó stábhoz Straub Ádám is, aki az adásban egyből neki is szegezte az első, meglehetősen releváns kérdést Sinka Sándornak, a Magyar Telekom tv tribe tech leadjének (ez majdnem kifogott rajtam a felkonfnál): egyáltalán mi szükség van ma a set-top boxokra?

Az adásban Sándor sok érdekes háttérinfót ad a tévézés technológiai (és kicsit a jogi) hátteréről, hallgassátok sok szeretettel!

