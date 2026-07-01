Korlátozni kezdi a Meta az AI-szemüvegek egyik offline funkcióját

A Meta a múlt hét folyamán jelentette be a korábbi prémium Ray-Ban Meta modelleknél legalább 80 dollárral olcsóbb új okosszemüveg-családját, melyek már nem a Ray-Ban vagy Oakley márkanevet viselik, hanem a Meta saját arculatot épített nekik. A 299 dolláros belépőárral még több potenciális vásárló számára válhatnak elérhetővé az AI-funkciókkal ellátott viselhető eszközök, ezzel megalapozva a szélesebb adaptációt.

A cég azonban a napokban egy olyan bejelentéssel állt elő a Ray-Ban Meta szemüvegek alatt dolgozó szoftver 26-os verziójának kiadása apropóján, ami visszavetheti a már meglévő eszközök tulajdonosainak lelkesedését is amellett, hogy a jövőbeli irányt sejteti előre. Az egyik legérdekesebb akadálymentesítési funkció, a Conversation Focus a zajos környezetben folytatott beszélgetéseket teszi érthetőbbé, hogy kiemelje annak a személynek a hangját, akivel a felhasználó beszél. Az okosszemüvegek már meglévő, de előfizetéssel nem rendelkező felhasználói havonta mindössze 3 órán keresztül használhatják ezt a funkciót, de Meta One Premium előfizetéssel a keret 15 órára emelkedik. Az előfizetés ára az Egyesült Államokban havi 19,99 dollár.

A kritikus hangok többsége nem is feltétlen azt emeli ki, hogy a Meta elkezdi a fejlettebb AI-funkciók kiterjedtebb használatát fizetőfal mögé rakni, hanem hogy lényegében egy olyan funkcióról van szó, mely nem is jelent plusz terhelést a cég szervereinek. A Conversation Focus helyben, az eszközön fut, a működéséhez nincs szükség felhőszolgáltatásra vagy internetkapcsolatra. Az AI-eszközök szolgáltatói esetében érthető, hogy használati limitekkel és előfizetésekkel próbálják kordában tartani a szerveroldali számítási kapacitás terhelését, de a Meta okosszemüvegek esetében egy már megvásárolt hardverről van szó, ami ráadásul helyben végzi el a kívánt feladatot.

A Meta hangsúlyozza, hogy az AI-szemüvegek használatához továbbra sem kötelező előfizetést vásárolni, és a legtöbb felhasználó valószínűleg nem is éri majd el a havi háromórás limitet. A vállalat ugyanakkor nem magyarázta meg, mi indokolja egy lokálisan futó funkció korlátozását. A sejtések szerint a Meta is azt az irányt követheti majd, hogy az egyszeri hardverértékesítés helyett at előfizetésekből származó, kiszámító bevételekre építi üzleti modelljét. Felmerül azonban a problémás kérdés, hogy meddig tekinthető valóban a felhasználó tulajdonának egy hardvereszköz, ha annak funkcióit a gyártó később szoftveresen korlátozhatja vagy fizetőssé teheti.

A Meta jelenleg a globális okosszemüveg-piac több mint háromnegyedét birtokolja, ugyanakkor a konkurencia is egyre aktívabb: a Snap nemrég indította el az előrendelést prémium Specs modelljére, miközben a Google is dolgozik saját Gemini-alapú szemüvegén. Mivel a 299 dolláros ár már közelíti a hagyományos prémium szemüvegek vagy okosórák árszintjét, így a Meta még időben előnyt szerezhet az olcsóbb eszközök területén is.