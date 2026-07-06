Hamar hiánycikk lehet a hajtogatható iPhone Ultra

A hagyományos csúcskategóriás modellekre jellemzőnél jelentősebb kisebb készlettel rajtolhat el az Apple régóta pletykált első hajlítható készüléke, de ez jó eséllyel a stratégia része.

Az Apple várhatóan szeptemberben mutatja be első hajtogatható okostelefonját, melyet a legtöbb iparági forrás most már egybehangzóan iPhone Ultra néven emleget. Bár korábban több szivárogtató is azt sejtette előre, hogy a megjelenést halasztani fogják, most már egyre valószínűbb, hogy a készülék az iPhone 18 Pro modellekkel együtt debütálhat. Az értékesítés azonban csak hetekkel később indulhat, ráadásul rendkívül szűkös elérhetőséggel.

Az Apple ügyeiben jártas ellátásilánc-elemző, Ming-Chi Kuo forrásai szerint az Apple a kezdeti időszakban csak korlátozott mennyiségben kezdi el árulni az iPhone Ultra néven említett első almás hajlítható modellt. A korábban iPhone X esetében látotthoz hasonlóan a vállalat a szeptemberre várható hivatalos bemutató után egy-két hónappal később fogja megkezdeni a szállítást.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról. A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

Az iparági források elmondásai alapján Kuo úgy véli, hogy az idei év második felében körülbelül 7-8 millió darab iPhone Ultra lesz elérhető a piacon, de a harmadik negyedévben még csak fél-egymillió mobilhoz, tehát a 2026-ban elérhető készlet 10 százalékához férhetnek hozzá a fogyasztók.

Az elemző szerint a szállítási idő akár négy-hat hétre, vagy még hosszabbra is nyúlhat, így a vásárlók jelentős része csak az év végén juthat hozzá az új készülékhez. Viszonyításként: az iPhone 18 Pro és Pro Max modellek becsült szállítási volumene a harmadik negyedévben nagyjából 20–22 millió darab lehet, ami már megfelel a hivatalos piaci bevezetéshez szükséges készletszintnek.

A várakozások szerint az iPhone Ultra ára 2300 és 2500 dollár között mozog majd, de Kuo szerint a korlátozott elérhetőség miatt a fanatikusoknak a tényleges kiskereskedelmi árhoz képest akár 50–100%-os felárral értékesíthetik tovább a másodlagos piacon a modellt.

A korlátozott elérhetőség nem feltétlen jelent problémát: a prémium termékek piacán régóta ismert marketingfogásról van szó, az Apple számára vélhetően csak tovább növeli a modell presztízsértékét az exkluzivitás, a várólisták és a nehéz hozzáférhetőség.