695 millió lekérdezéssel birkózott meg a választási informatikai rendszer

A 2026. április 12-i országgyűlési választást kiemelkedő érdeklődés övezte, amit az extrém terhelés ellenére is megbízhatóan bírt a valasztas.hu dr. Kiss Márton, a Nemzeti Választási Iroda informatikai és jogi elnökhelyettese szerint.

A választási hétvége folyamán (a választást megelőző napon, a választás napján és azt követő napon) a világ 182 országából 695 millió lekérdezés érkezett az oldalra, ami:

3,1 millió egyedi látogatót,

23 terabájt adatforgalmat,

és az adatközlés csúcsidőszakában percenként több mint 3,9 millió lekérdezést jelentett.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat. Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

Bányai Zsolt, az IdomSoft vezérigazgatója a közleményben részletezi, hogy a valasztas.hu mögött álló rendszer 2024-ben az IdomSoft javaslatára a közigazgatási rendszerek közül az elsők között állt át a jóval rugalmasabb működést biztosító felhőtechnológiára.

A választási rendszernek sokrétű elvárásoknak kell megfelelni: rendkívül nagy mennyiségű adatot kell kezelnie, ami rövid idő (alig néhány óra alatt érkezik be), és amit a lehető leggyorsabban kell publikálni egy látogatói oldalról extrém terhelésnek kitett felületre. A kiemelt adatbiztonság mellett a többszörös tartalékrendszer biztosítása is elvárás a rendelkezésre állás miatt.

A valasztas.hu a választási időszakon túl is fontos adatszolgáltató felület: az eredmények nyilvánosak és egész évben, folyamatosan rendelkezésre állnak, ezzel megkönnyítve a kutatók és elemzők munkáját.