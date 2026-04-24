695 millió lekérdezéssel birkózott meg a választási informatikai rendszer
Az adatközlés csúcsidőszakában percenként több mint 3,9 millió lekérdezést lehetett mérni az IdomSoft szerint.
A 2026. április 12-i országgyűlési választást kiemelkedő érdeklődés övezte, amit az extrém terhelés ellenére is megbízhatóan bírt a valasztas.hu dr. Kiss Márton, a Nemzeti Választási Iroda informatikai és jogi elnökhelyettese szerint.
A választási hétvége folyamán (a választást megelőző napon, a választás napján és azt követő napon) a világ 182 országából 695 millió lekérdezés érkezett az oldalra, ami:
- 3,1 millió egyedi látogatót,
- 23 terabájt adatforgalmat,
- és az adatközlés csúcsidőszakában percenként több mint 3,9 millió lekérdezést jelentett.
Bányai Zsolt, az IdomSoft vezérigazgatója a közleményben részletezi, hogy a valasztas.hu mögött álló rendszer 2024-ben az IdomSoft javaslatára a közigazgatási rendszerek közül az elsők között állt át a jóval rugalmasabb működést biztosító felhőtechnológiára.
A választási rendszernek sokrétű elvárásoknak kell megfelelni: rendkívül nagy mennyiségű adatot kell kezelnie, ami rövid idő (alig néhány óra alatt érkezik be), és amit a lehető leggyorsabban kell publikálni egy látogatói oldalról extrém terhelésnek kitett felületre. A kiemelt adatbiztonság mellett a többszörös tartalékrendszer biztosítása is elvárás a rendelkezésre állás miatt.
A valasztas.hu a választási időszakon túl is fontos adatszolgáltató felület: az eredmények nyilvánosak és egész évben, folyamatosan rendelkezésre állnak, ezzel megkönnyítve a kutatók és elemzők munkáját.