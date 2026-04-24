Az új kódok háromnegyedét már AI írja a Google-nél

A Google-nél az új kódok több mint 75 százalékát állítják elő AI-eszközökkel, főként a saját fejlesztésű Geminivel és belsős ágensekkel. Sundar Pichai vezérigazgató új blogbejegyzése szerint az ágensek és mérnökök kombinációjával hatszor gyorsabbá sikerült tenni a komplex kódmigrációs folyamatokat, mintha csak mérnökök végeznék a munkát. Az AI-t a szervezeten belül egy ideje aktívan használják a folyamatok gyorsítására a Google-nél, 2024. novemberében még csak a kódok negyede készült AI-toollal, 2025 őszére sikerült elérni az 50 százalékot.

Pichai arra ösztönzi a mérnököket és a nem mérnököket is, hogy minél aktívabban használjanak kódolóasszisztenseket, erre rátesz az is, hogy az AI használati célok beépültek a teljesítményértékelésekbe. A vezetőség engedélyezi egyes csapatok számára azt is, hogy harmadik féltől származó eszközöket, például a Claude Code-ot használják bizonyos feladatokhoz. Mindez természetesen mérnökök felügyelete és ellenőrzése mellett, így a Google szerint kiegészítésről van szó, nem pótlásról.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

A Google fejlesztői elsődlegesen Gemini családmodelleket és belsős ágenseket használnak a kódok generálásához, refaktorálásához és migrálásához. Továbbra is a mérnökök felelősek az ellenőrzésért és az integrációért, de a munkafolyamatban egyre nagyobb szerepet kapnak az autonóm, több lépést elvégző ágensek.

A Google beszámolója is jól mutatja, hogy a fejlesztői eszközök jelentős belső skálázódása figyelhető meg az egyik legnagyobb mérnöki szervezetnél. A Gemini és az ágensalapú folyamatok nagymértékű bevezetése lerövidíti a fejlesztői ciklusokat, felgyorsítja a migrációkat, és sablonokat hoz létre a rutinfeladatokhoz. Mivel a cég engedélyezi egyes csapatoknak a Claude Code használatát, láthatóan több szállítóban gondolkodik az egyetlen modellhez való ragaszkodás helyett.

Richard Seroter, a Google Cloud vezető igazgatója és főevangélistája szerint a mérnöki munkaerőállomány alapjai nem változtak, de a szakértők által jóváhagyott, AI-generált kódoknak köszönhetően a mérnökök a nagyobb léptékű és fontosabb feladatokkal tudnak foglalkozni, például a rendszerarchitektrával, tervezéssel vagy más összetett problémákkal. Seroter elmondása szerint cégen belül a „szoftvermérnök” pozíciói is átértelmeződött, mivel a szoftvermérnökök inkább már product engineerként, vagy architectként viselkednek, miközben a szervezet távolodik a manuális kódolástól az ágentikus működésig.