Itt az első foldable, ami kinyitva tényleg egy tablet

A Huawei Technologiesnek az első sokkélmény leküzdése után nem igazán szegték kedvét az amerikai exportkorlátozások, a cég azóta is folyamatosan próbál innoválni az okostelefon-piacon, hogy 2019-ben megalkotta első hajlítható kijelzős okostelefonját, a Mate X-et.

Aztán nagyjából öt évvel később jött a világ első, háromba hajtható foldable telefonja, a Mate XT, és most itt van ismét egy új formátum, melyet a kínai piacon tegnap elrajtolt Pura X Max képvisel a gyártó termékpalettáján.

A Pura X Max egy hagyományos, könyvborító-szerűen kettéhajtható okostelefon, melynek különlegessége a megszokotthoz képest jóval szélesebb képarány. A készülék a gyártó szerint leginkább egy útlevélhez hasonlítható (érdekesség a múltból, hogy a szép emlékű BlackBerrynek volt egy Passport nevű QWERTY-s okostelefonja, mely pontosan akkora volt, mint egy útlevél).

A készülék kijelzőjének képaránya kihajtva ennek megfelelően jóval közelebb áll a tableteknél általában megszokott arányokhoz - a fedlap-formátum képtálója egyébként 5,4 hüvelyk, kihajtva pedig egy 7,7 hüvelykes képátlójú lesz a kijelző, 14.1:10 -es képaránnyal, ami egy egész picit szélesebb csak a fotográfiában, a televíziózásban és más területeken hosszú évtizedeken keresztül használt 4:3 -as képaránynál.

A Pura X Maxba a Huawei saját fejlesztésű Kirin 9030 Pro rendszerprocesszora kerül, konfigurációtól függően 12-16 GB redszermemóriával és 256 GB - 1 TB flashmemóriás háttértárral. A készülékbe egy 5300 mAh kapacitású akkumulátor kerül, a kamerarendszer pedig két 50 megapixeles és egy 12 megapixeles képrögzítőből áll, a képrögzítő rendszer pedig a kínaiak saját fejlesztésű XMAGE képfeldolgozó rendszerét használja.

A Huawei új foldable modellje egyelőre csak Kínában kerül forgalomba, típustól függően 1615-2055 amerikai dollárnak megfelelő kínai jüanos fogyasztói áron.