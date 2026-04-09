Zárolta az egyik legismertebb VPN-fejlesztő fiókját a Microsoft
Furcsa körülmények között zárolta az egyik legismertebb VPN-fejlesztő fiókját az elmúlt napokban a Microsoft. Az ügy ugyanakkor elsősorban kommunikációs és támogatási problémákat vet fel, mintsem egy független, nyílt forráskódú VPN-szoftverekkel szembeni általános fellépésre utal.
Kizárta a fejlesztői fiókjából a WireGuard nevű, nyílt forráskódú VPN-kliens fejlesztőjét a Microsoft, melynek eredményeként a program biztonságos működését garantáló, illetve a jövőbeni új funkciókat hozó frissítések kiadása veszélybe került - írja az X-en a kódot gondozó programozó, Jason Donenfeld.
Az ügy hamar felkapott lett a nemzetközi sajtóban, mivel a WireGuard egyszerűsége és biztonságos működése révén az egyik legnépszerűbb VPN-szoftver a világon, kódjára pedig több kereskedelmi szolgáltatás is épül egyebek mellett a Proton vagy a Tailscale részéről.
Donenfeld a Techcrunch megkeresésére közölte, hogy az elmúlt hetekben sokat dolgozott a WireGuard windowsos kódjának finomításán, modernizálásán, majd amikor azt beküldte volna a Microsoftnak a szokásos jóváhagyatási folyamatra, azzal szembesült, hogy a cég mindenféle külön értesítés nélkül blokkolta a fejlesztői fiókját.
Némi nyomozás árán kiderült, hogy a probléma feltételezhetően abból adódik, hogy Donenfeld nem hajtotta végre a Windows Hardware Programban részt vevő fejlesztők számára kötelező hitelesítési procedúrát, melyet minden, a programban részt vevő fejlesztő (tehát effektíve minden eszközillesztőt tartalmazó szoftver fejlesztője) számára előírt a Microsoft.
A folyamat során az érintett fiókok tulajdonosainak személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal kellett igazolniuk magukat, Donenfeld azonban állítja, hogy semmilyen erről szóló felhívást vagy értesítést nem kapott, a hitelesítési program pedig azóta lezárult.
A fejlesztő ezt követően a héten a Microsoft kiemelt támogatási csoportjához fordult, ahonnan azt az automata választ kapta, hogy az ügyét vizsgálják, ami akár 60 napig is elhúzódhat, addig is a türelmét kérik. Később végül sikerült kompetens személlyel egyeztetnie a redmondiaknál, így a WireGuard ügye hamarosan egyenesbe jöhet.
A Techcrunch szerint az elmúlt hetekben több biztonsági és VPN-szoftver fejlesztője járt hasonlóan, így a VeraCrypt és a Windscribe fejelsztőinek a hozzáférését is megvonta a Microsoft - utóbbi ráadásul több mint nyolc éve hitelesített fiókot használ.