Zárolta az egyik legismertebb VPN-fejlesztő fiókját a Microsoft

Kizárta a fejlesztői fiókjából a WireGuard nevű, nyílt forráskódú VPN-kliens fejlesztőjét a Microsoft, melynek eredményeként a program biztonságos működését garantáló, illetve a jövőbeni új funkciókat hozó frissítések kiadása veszélybe került - írja az X-en a kódot gondozó programozó, Jason Donenfeld.

Az ügy hamar felkapott lett a nemzetközi sajtóban, mivel a WireGuard egyszerűsége és biztonságos működése révén az egyik legnépszerűbb VPN-szoftver a világon, kódjára pedig több kereskedelmi szolgáltatás is épül egyebek mellett a Proton vagy a Tailscale részéről.

Donenfeld a Techcrunch megkeresésére közölte, hogy az elmúlt hetekben sokat dolgozott a WireGuard windowsos kódjának finomításán, modernizálásán, majd amikor azt beküldte volna a Microsoftnak a szokásos jóváhagyatási folyamatra, azzal szembesült, hogy a cég mindenféle külön értesítés nélkül blokkolta a fejlesztői fiókját.

Némi nyomozás árán kiderült, hogy a probléma feltételezhetően abból adódik, hogy Donenfeld nem hajtotta végre a Windows Hardware Programban részt vevő fejlesztők számára kötelező hitelesítési procedúrát, melyet minden, a programban részt vevő fejlesztő (tehát effektíve minden eszközillesztőt tartalmazó szoftver fejlesztője) számára előírt a Microsoft.

A folyamat során az érintett fiókok tulajdonosainak személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal kellett igazolniuk magukat, Donenfeld azonban állítja, hogy semmilyen erről szóló felhívást vagy értesítést nem kapott, a hitelesítési program pedig azóta lezárult.

A fejlesztő ezt követően a héten a Microsoft kiemelt támogatási csoportjához fordult, ahonnan azt az automata választ kapta, hogy az ügyét vizsgálják, ami akár 60 napig is elhúzódhat, addig is a türelmét kérik. Később végül sikerült kompetens személlyel egyeztetnie a redmondiaknál, így a WireGuard ügye hamarosan egyenesbe jöhet.

A Techcrunch szerint az elmúlt hetekben több biztonsági és VPN-szoftver fejlesztője járt hasonlóan, így a VeraCrypt és a Windscribe fejelsztőinek a hozzáférését is megvonta a Microsoft - utóbbi ráadásul több mint nyolc éve hitelesített fiókot használ.