Megcsipkedték a kínai gyártók az Nvidiát a helyi piacon

Kínában különösen nagy a tét az Nvidia számára, hiszen az ázsiai ország a cég negyedik legnagyobb piacának számít(ott) az Egyesült Államok, Szingapúr és Tajvan után. Az elmúlt év különféle exportszigorításai miatt azonban fájhat a chipóriás feje, a helyi szereplők szép lassan egyre több teret foglalnak el maguknak. Az Nvidia már tavaly szót emelt amellett, hogy nem lehet teljesen elzárni Kínát az amerikai adatközponti GPU-któl, mert ez túlságosan megerősítené az ország belső piacát.

Az IDC piacelemző 2025-ös évre vonatkozó friss számai szerint ennek már meg is vannak a mérhető következményei: a kínai félvezetőgyártók a helyi AI-szerver piac 41 százalékát fedték le, és 1,65 millió egységnyi AI célokra használt grafikus gyorsítót szállítottak le az összesen 4 millió egységből. Ugyan az Nvidia még mindig vezeti a mezőnyt a maga 55 százalékos részesedésével, de a különbség látványos a szankciók előtti időszakban jelentett 90 százalék feletti szelet után.

A helyzetből leginkább a Huawei profitál, mely mintegy 812 ezer AI chipet szállított le a piac közel 20 százalékát lefedve. Az Alibaba által birtokolt T-Head a harmadik legnagyobb szereplőnek számít 256 ezer eladott egységgel, őket követi az AMD 4 százalékos részesedéssel, majd a Baidu alá tartozó Kunlunxin és a Cambricon.

Az Amerikából származó fejlett adatközponti gyorsítók kínai exportja évek óta tabunak számít, az első exportkorlátozásokat még a Biden-adminisztrációs léptette hatályba 2022-ben, melynek hatására az Nvidia kénytelen volt előállni egy kisebb tudású, kifejezetten a jogszabályban meghatározott teljesítménykritériumok alapján készült GPU-val, hogy aztán ennek az exportját is megtiltsa az illetékes minisztérium.

A Trump-adminisztráció végül tavaly decemberben engedélyezte a H200-as rendszerek kínai exportját - ezek a chipek egyébként lényegesen gyorsabbak, mint az első generációs, kifejezetten kínai vevők számára fejlesztett H20 típusok, ugyanakkor a teljesítményük így is jelentősen elmarad az amerikai és szövetséges piacokra szánt Blackwellekhez képest.

Idén januárban a kínai pártvezetés is engedélyt adott az ország három legnagyobb technológiai szolgáltatójának, a ByteDance-nek, a Tencentnek és az Alibaba-nak arra, hogy a cégek nagyobb mennyiségű Nvidia H200 chipet importáljanak az Egyesült Államokból, ami a helyi politika protekcionista vonakodása után szinte teljes pálfordulásnak tekinthető.

Egyelőre még kérdéses, hogy a 2026-os év során az Nvidia visszanyerhet-e az elvesztett piaci részesedésből a H200 chipekkel, de az elemzők szerint a helyi szereplők erősödésével az amerikai vállalat csak nehezen térhetne vissza a szankciók előtti piaci részesedéshez.