Félnapos üzemzavar rogyasztotta meg a DeepSeeket

A hétvégén elszenvedte eddigi fennállásának legnagyobb üzemszünetét Kína legismertebb AI-startupja, a DeepSeek, mely tavaly januárban került be a hírekbe a riválisokhoz képest jóval takarékosabban működő R1 és V1 modelljeivel.

Helyi médiabeszámolók szerint a hangcsou-cég azonos néven üzemelő chatbotja és weboldala lokális idő szerint vasárnap este vált elérhetetlenné, a teljes helyreállítási folyamat pedig weboldalon szereplő státuszjelentések alapján hétfőn 10:33-kor (magyar idő szerint 3:33-kor) ért véget. Az üzemzavar okát nem tette közzé a szolgáltató.

A leállás idején a kínai közösségimédia-platformokat elárasztották a felhasználói panaszok és kérdések

A leállás idején a kínai közösségimédia-platformokat elárasztották a felhasználói panaszok és kérdések, a kiterjedt API-kapcsolatok miatt ráadásul nem csak a chatbotot használó magánszemélyek, hanem a vállalati ügyfelek is nehéz helyzetbe kerültek az üzemzavar miatt.

A DeepSeeknek idén februárban nagyjából 355 millió aktív felhasználója volt, így az egyik legnépszerűbb, kínai AI-platformnak számít, igaz, népszerűsége csúcsán már túlvan a szolgáltatás. A rendszer tavaly januári megjelenését követően többször is nyögtek a terhelés alatt a szerverek, melyeket célzott támadásokkal is megpróbáltak kiiktatni tavaly év elején.

A kínai startup azonban tavaly január óta érdemben nem fejlesztett a modellen, a V4 kiadását több alkalommal is elhalasztották és azóta sincs információ arról, hogy mikor várható a korábbinál fejlettebb rendszer élesítése.