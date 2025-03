Egyelőre nem kér a befektetőkből a DeepSeek

A DeepSeek R1 január végi megjelenése feje tetejére állította a mesterséges intelligenciában, illetve kapcsolódó termékekben utazó cégek, fejlesztők eddigi világát, ahol a nagy amerikai szereplőket leszámítva gyakorlatilag senkinek nem termett babér. A Kínából jött új csodagyerek páros lábbal szállt bele a „pénz mindenek felett" szemléletbe a mesterséges intelligencia megoldások piacán, és a szegmensben több szervezet is a lényegesen kedvezőbb árazás miatt a DeepSeek modelljére váltott a korábban használt megoldásokról, méghozzá villámgyorsan.

Az áttörés minden korábbinál erősebben irányította a figyelmet a kínai technológiai cégek felé, épp azután, hogy a kínai vállalatokra szánt kockázatitőke-befektetések az elmúlt három évben jelentősen visszaestek.

A DeepSeek alapítója, Liang Wenfeng elmondása szerint a kínai „csodagyerek” azonban egyáltalán nem siet, hogy külsősöktől szerezzen tőkét. A versenytársakkal ellentétben Liang sosem jelentett be tőkebevonást a nagy érdeklődés ellenére, a DeepSeekben pedig 84 százalékos tulajdonosi részesedése van. A startup többi része Liang fedezeti alapjához, a High-Flyerhez kapcsolódó magánszemélyek tulajdonában van.

Liang eddig sem rejtette véka alá, hogy nem kedveli a befektetőket: mikor korábban tőkét próbált bevonni, nem tetszett neki, hogy a társaságok a gyors bevételszerzésére összpontosítottak a technikai problémák megoldásának hátrányára – fejtette ki egy 2023-as interjúban. Ráadásul a vezető egyáltalán nem szeretné megosztani az irányítást a cége felett.

Hogy ez megvalósítható volt eddig, az annak köszönhető, hogy Liang a High-Flyer nyereségén keresztül tudta finanszírozni a DeepSeeket, csökkentve ezzel a külső befektetések iránti igényét. Korábban azt is kifejtette, hogy valójában sosem a pénz okozta a nehézséget számukra, hanem a fejlett chipek szállításának tilalma.

Kínai vállalatként a DeepSeekre a helyi szigorú törvények vonatkoznak, melyek magukkal hozzák azt is, hogy a kormány sokkal szabadabban férhet hozzá az állampolgárok és felhasználók adataihoz, ennek nyomán egyre több magáncég és kormányzati szervezet tiltja be a DeepSeek szolgáltatásának használatát a szervezeti eszközökön. Ha a DeepSeek még egy kínai befektetőtől is finanszírozást vonna be, ilyen téren rosszabbodhat a helyzete.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kocka ne fordulhatna a jövőben, és a DeepSeek soha nem fog bevonni külső tőkét. A hónap elején a cég először jelentett arról, hogy jól halad a bevételszerzés felé, de ahhoz, hogy lépést tarthasson a rivális AI-szolgáltatásokkal, valószínűleg több és erősebb AI-chiphez kell majd hozzáférnie, melyek drágák és erősen korlátozottak Kínában az Egyesült Államok exportszabályozása miatt. Ráadásul idővel az önfinanszírozás is nehezebbé válhat: a High-Flyer korábban jól teljesített, de egyes kiemelt alapjai 2022 óta alulteljesítenek.