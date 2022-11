Nehezen ért szót a Telekom és a Cloudflare

Hiába a leggyorsabb optikai elérés, az esti órákban egyes - elsősorban külföldi - szolgáltatások használata során bosszantó akadozásokat tapasztalhatnak a Magyar Telekom előfizetői. A hetek óta tapasztalható probléma jól kimutatható, drasztikus késleltetés-romlásban és csomagvesztésekben testesül meg, melyet felhasználók különböző fórumokon jeleztek, illetve tud róla a szolgáltató is - tenni azonban nem sokat tud ellene.

A meglehetősen jól behatárolható időszakban, magyar idő szerint többnyire 16 óra és éjfél között fennálló hálózati probléma a rendelkezésre álló információk és logok szerint a Magyar Telekom nemzetközi peering-útvonalait üzemeltető anyavállalat, a Deutsche Telekom és a Cloudflare közötti kapcsolat (Level3) torlódásából adódik, ennélfogva nem csak a magyar előfizetőket érinti, hanem kisebb-nagyobb mértékben minden olyan DT-leányvállalatnál jelentkezik, mely a Magyar Telekomhoz hasonlóan van ráutalva az anyacégre.

A jelzett időszakban minden szolgáltatás vagy weboldal, ami Cloudflare-t használ, jelentős minőségromlással érhető el, miután a válaszidő adott esetben az átlagos érték több mint tízszeresére nő, netán egyáltalán nem érkezik válasz a lekérésekre.

átlagos pingidő magyar telekom - cloudflare irányba (forrás: HWSW)

Ilyen lehet a tökéletes 5G (x) Ha ki akarják aknázni az 5G-ben rejlő üzleti potenciált, akkor a hálózat magjáig kell hatolniuk a mobilszolgáltatóknak. Ha ki akarják aknázni az 5G-ben rejlő üzleti potenciált, akkor a hálózat magjáig kell hatolniuk a mobilszolgáltatóknak.

Ilyen lehet a tökéletes 5G (x) Ha ki akarják aknázni az 5G-ben rejlő üzleti potenciált, akkor a hálózat magjáig kell hatolniuk a mobilszolgáltatóknak.

A hiba elsősorban a késleltetéskritikus alkalmazások felhasználóit érinti kellemetlenül, így például a gamerek és fiatalok körében közkedvelt Discord használata is problémás lehet ebben az időszakban, de ugyanerre a jelenségre visszavezethető lassulás tapasztalható néhány magyar site esti elérésében is, így többek között Cloudflare-t használ a Telex.hu és a 444.hu is.

A témában megkerestük a Magyar Telekomot, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a cég hálózatával alapvetően minden rendben van, a vállalat által is tapasztalt jelenség oka pedig az, hogy a Cloudflare "nem használja ki annak kapacitását". A cég javaslata szerint érdemes a tapasztalt hibákat a Cloudflare vagy a Discord felé jelezni, ugyanakkor a Deutsche Telekom is felvette már a kapcsolatot a szolgáltatás üzemeltetőjével annak érdekében, hogy az előfizetők által tapasztalt problémák megszűnhessenek.

Nem ez az első eset, hogy a Magyar Telekom valamelyik nemzetközi irányban elvérzett csúcsidőben, ráadásul kísértetiesen hasonló okokból. Idén év elején a szintén gamer berkekben népszerű Twitch elérése vált meglehetősen rapszodikussá a szolgáltató hálózatában, amire a Telekom szinte szó szerint ugyanazt a sablonválaszt adta, mint a mostani esetben.