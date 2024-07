Stack Overflow: Nem félnek a fejlesztők az AI-tól

Nyilvános a Stack Overflow szokásos éves jelentése, amit 2011 óta minden évben közzétesz a népszerű fejlesztői oldal az online kérdőívre adott fejlesztői válaszok alapján. 2024 májusában több mint 65 ezer fejlesztő adott választ a kérdésekre 185 országból. Ezeket az eredményeket összegzi a felmérés, külön témakörökbe gyűjtve a fejlesztők személyes adataival, az általuk használt technológiákkal, a munkakörnyezettel és magával a fejlesztői oldal közösségével kapcsolatis információkat.

A legnépszerűbb technológiák

A jelentés szerves része a legnépszerűbb nyelvek rangsora, ami nem mutat jelentősebb átrendeződést egy év alatt. Változatlan, hogy zsinórban már 12 éve a JavaScript a leggyakrabban használt nyelv, amit a fejlesztők 62,3 százaléka használ a hétköznapokban munkához, vagy otthoni projektjeihez. Az érték csak aprót csökkent, tavaly 63,61 százalék volt.

Tavaly a Python megelőzte az SQL-t a harmadik legnépszerűbb nyelvként, ez szintén változatlan maradt, második helyen a HTML/CSS áll, nagyjából ugyanolyan értékkel (52,97%) mint a megelőző évben. Erősödött az SQL 48,66 százalékról 51 százalékra, az ötödik helyen álló TypeScript is tartotta magát.

Egy évvel korábban még nagyot zuhant a Java, zuhant a Java, amit két éve még az aktív fejlesztők 35%-a használt, ez tavaly és mostanra már 30%. A C#, a C++ és a C libasorban követik egymást, ahogy a PHP, a PowerShell és a Go is szilárdan állnak helyükön, különösebb elmozdulás nélkül.

Adatbázis-technológiák terén említésre méltó, hogy a felmérésben 2018-ban debütált PostgreSQL –t akkor még a fejlesztők 33 százaléka használta, és a MySQL volt a csúcs (59 százalék). A helyzet mostanra változott: így hat évvel később már a fejlesztők 49 százaléka használja, és a MySQL csak a második legnépszerűbb 40,3 százalékkal. Harmadik és negyedik helyen az SQLite és a Microsoft SQL Server, majd a MongoDB.

A webes keretrendszereket rangsoroló listán látszódik, hogy a 2020-ban 51 százalékos csúcson lévő Node.js mára már nem annyira népszerű, hajszállal marad el 40,8 százalékos értékétől a 39,5 százalékot elérő React. Tehát ugyan veszített népszerűségéből, még mindig a leggyakrabban használt webes technológia, főleg a tanulók körében.

MI van az MI-vel?

A felmérés tavaly tartalmazott először a idő közben nagy teret nyert nyelvi modellekre építő kódolóasszisztensekre vonatkozó kérdéseket is, a válaszok főleg a programozók szkeptikusságát tükrözték az előállított kódok pontosságát és minőségét illetően.

Mostanra már a ChatGPT-t kétszer annyi fejlesztő használja, mint a a GitHub Copilotot: a válaszadók 82,1 százaléka használja, a Copilotot 41,2 százalék, amit követ a Google Gemini (23,9%). A Bing AI az egy évvel korábbi 20 százalékról esett 15,8 százalékra.

A tavalyi 70 százalékról 76 százalékra nőtt az AI-eszközöket munkához használó fejlesztők aránya, a technológia megítélése viszont összességében negatívabb: a válaszadók mindössze 43 százaléka bízik a pontosságukban. A fejlesztők négyötöde továbbra is a produktivitás növelését említi fő előnyként. A tapasztalt fejlesztők 70 százaléka egyébként nem tartja fenyegetőnek a különféle AI-alapú kódgeneráló eszközöket a munkájára nézve. Ryan Polk, a Stack Overflow termékigazgatója szerint az AI inkább demokratizálni fogja a kódolást, és lendítheti a fejlesztői közösség bővítését.

2023-ban a válaszadók 77%-a kedvezően ítélte meg a generatív AI fejlesztői eszközöket, ami 2024-re 72%-ra esett vissza. Ennek főleg az lehet az oka, hogy az eszközöket egyre többen próbálhatták ki, és így többen is csalódhattak a használhatóságukban.