Európa, Kína és Amerika közösen nyírta ki az iRobotot

A hétvégén hosszú agóniát követően csődvédelembe menekült a Roomba robotporszívók gyártója, az iRobot. A 35 éves amerikai vállalat agóniája évek óta tartott, a lejtmenethez pedig minden kontinens hozzátette a magáét.

Bár a cég első robotporszívója csak 2002-ben jelent meg, a termékvonallal így is jóval megelőzte a korát az iRobot, melynek szerencsecsillaga az évtized elején kezdett komolyan leáldozni, miután a kínai szereplők is megjelentek a szegmensben és egyre nagyobb piacrészt hódítottak el az amerikaiaktól.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is. Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

Ekkor dobott volna a cégnek mentőövet az Amazon, mely 2022-ben 1,7 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatott tett az iRobotra, az európai versenyjogi szerv, az Európai Bizottság ugyanakkor közölte, hogy jó eséllyel nem fogja jóváhagyni az üzletet annak potenciális piactorzító hatása miatt. Az Amazon és az iRobot ezért még azelőtt szakítottak, hogy a versenyjogi vizsgálatok lezárultak volna.

Ezt követően lassú összeomlás kezdődött a cégnél, melynek alapító-vezérigazgatója, Colin Angle az amazon-üzlet kútba esése után lemondott, távozását pedig azonnal jelentős leépítések követték. A cég koporsójába az utolsó szöget a tavasszal belengetett amerikai vámtarifák verték be, mely a vietnámi importot 46%-os behozatali vámmal sújtotta (az amerikai piacra szánt robotporszívók kivétel nélkül itt készültek).

A csődvédelemmel kapcsolatban kiadott hétvégi közlemény szerint az iRobotot korábbi stratégiai beszállítói partnere, a Shenzen PICEA Robotics veheti át, a márka és termékvonal pedig a tervek szerint nem tűnik majd el, illetve a robotok vezérléséhez használható platform is működőképes marad más gyártók gyakorlatával szemben.