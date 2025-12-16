Kraftie karácsonyi jótékonysági adás élő karriertanácsadással

Jótékonyság élőben, közvetlen módon

A Kraftie rendhagyó, élő YouTube adással készül december 18-án 17 órakor, amelynek célja, hogy a Kraftie közösségének erejét egy jó ügyben egyesítsük, és civil szervezeteket támogassunk olyan időszakban, amikor a felajánlások az ünnepek előtt még közvetlenül hasznosíthatók. A gyűjtéshez bármekkora összeggel hozzá lehet járulni, a nyilvános esemény pedig regisztráció nélkül követhető.

A befolyó felajánlásokkal a Világszép Alapítvány munkáját támogatjuk. Az alapítvány célja, hogy a családjukból kiemelt, állami gondozásban élő gyerekek hosszú távon érzelmi biztonságot, egyéni figyelmet és valódi kapcsolódásokat kapjanak. Programjaikon keresztül - mentorálással, közösségi foglalkozásokkal és fejlesztő tevékenységekkel - azért dolgoznak, hogy ezeknek a gyerekeknek reális esélyük legyen egy önálló, lehetőségekkel teli jövőre.

A felajánlások másik kedvezményezettje a Budapest Bike Maffia, mely kreatív, gyakorlati megoldásokkal segít a rászorulókon. Önkénteseik kerékpárral juttatnak el adományokat hajléktalan emberekhez és nehéz helyzetben élő családokhoz, miközben hosszabb távú, fenntartható programokkal is dolgoznak a társadalmi kirekesztés csökkentésén. A Budapest Bike Maffia célja, hogy a segítségnyújtás emberi, közvetlen és méltóságteljes maradjon.

Program

Az élő adás részeként aktuális tech szcéna témák is terítékre kerülnek. Beszélgetünk arról, mi történik éppen a hazai és nemzetközi technológiai világban: trendekről, piaci változásokról, AI-ról, fejlesztői és termékes karrierutakról, valamint arról, hogyan érdemes ezekre reagálni pályakezdőként vagy tapasztalt szakemberként. Ez a rész kötetlen, élő beszélgetés formájában zajlik, a nézők kérdéseire is reagálva.

Az adás során azok a nézők, akik legalább 5000 Ft-ot ajánlanak fel (bankkártyás Stripe fizetés), élőben tehetnek fel karrierrel kapcsolatos kérdéseket zero-nak. A kérdések a YouTube chatben érkeznek, a felajánlás azonosításához pedig az utaláskor meg kell adni a YouTube felhasználónevet.

Aki nem szeretné, hogy esetlegesen a jelenlegi munkáltatója számára beazonosítható legyen, olyan YouTube-fiókkal is beléphet, amely nem teszi beazonosíthatóvá a kérdezőt.

Hol követhető az adás?

Az élő jótékonysági adás a HWSW YouTube-csatornáján lesz követhető. Érdemes bekövetni a csatornát, mert így a stream indulásakor emlékeztető értesítést kapsz.

Felajánlás és technikai tudnivalók

A támogatás kizárólag bankkártyával, a Stripe fizetési felületén keresztül, rendkívül egyszerűen tehető meg. Adminisztratív okokból a gyűjtést a Krafties fiúk magánszemélyként végzik, számla nem kerül kiállításra, ezért a felajánlás csak magánszemélyek számára elérhető. A fizetési megoldás célja, hogy a felajánlásból ne vonjon le köztes szereplő, az összegből kizárólag a Stripe saját tranzakciós díja kerül levonásra.

A jótékonysági felajánlás a Stripe fizetési felületén, bankkártyával tehető meg az alábbi linken.

Az adás végeztével transzparensen elszámolunk a befolyt összegekről, és a szervezeteknek történt utalások visszaigazolásával együtt publikáljuk a Kraftie Discord csatornáján.

Nyeremény a felajánlók között

Az adás végén a felajánlók között – az összegtől függetlenül – kisorsolunk egy profi LinkedIn profilkép fotózást, amelyet Polcz Péter, a Kraftie-sorozat állandó fotósa és videósa ajánlott fel.