Egyre problémásabb a távoli munkavégzés a Google-nél

Kisebb felzúdulást váltott ki a Google alkalmazottak körében az elmúlt hetekben, hogy a cég újabb korlátozásokat vezetett be a távoli munkavégzésre, mely ezúttal nem az otthoni munkavégzést jelenti, hanem kifejezetten az olyan munkaidőszakokat, melyek nem otthon és nem az irodában töltenek a dolgozók.

A CNBC által megszerzett belső dokumentumok szerint a koronavírus járvány idején létrehozott "Work from Anywhere" (WFA) szabályai jelentősen szigorúbbá váltak azáltal, hogy az alkalmazottak a rendelkezésükre álló, naptári évenként négy hétnyi távoli munkavégzés elszámolását megváltoztatta a cég.

Így októbertől ha egy alkalmazott egy héten csupán egy napot dolgozik távol az irodától illetve az otthonától, azt a HR úgy tekinti, mintha egy egész hetet egyhuzamban távol töltött volna, ezzel jelentősen csökkentve a ténylegesen felhasználható keretet.

A home office szabályozása egyelőre nem változik a keresőcégnél, vagyis az alkalmazottak többsége továbbra is heti két napot dolgozhat otthonról, a WFA keret az otthoni és az otthonhoz közeli munkavégzésre a belső szabályzat szerint nem használható fel.

Az új szabályok ugyanakkor nem vonatkoznak minden Google alkalmazottra, így például az adatközpontokban dolgozók zömére, illetve azokra, akiknek a szerződésük szerint eleve jelen kell lenniük folyamatosan az irodákban. Az új WFA-szabályzatot megszegőkre fegyelmi eljárás vagy akár elbocsátás várhat a dokumentum szerint.