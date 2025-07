Hódítanak a fix-mobil csomagajánlatok

Az utóbbi években felerősödő trend, hogy a lakosság a mobil és vezetékes távközlési szolgáltatásokra egyre inkább ugyanannál a szolgáltatónál fizet elő, a fókusz pedig ma már inkább a mobilszolgáltatáson, illetve a mobilszolgáltatón van - írja egy friss kutatásra hivatkozva a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

Bár a különböző triple és quad play csomagajánlatok egyáltalán nem új keletűek, jelentőségük csak ebben az évtizedben kezdett erősödni. Az NMHH idősora szerint miközben 2018 végén az összes helyhez kötött előfizetés 11 százaléka volt egy csomagban valamilyen mobiltelefon-szerződéssel, 2024 végére ez az arány 27 százalékra nőtt, a tendencia pedig folyamatos és gyorsuló.

A jelenség mögött a hatóság szerint két tényező áll. Egyrészt mindhárom mobilszolgáltató kínál helyhez kötött távközlési szolgáltatásokat is (a Telekom és a One vezetékes, a Yettel vezeték nélküli infrastruktúrán), és jelentős kedvezményt biztosít azoknak az előfizetőknek, akik csomagban, mobilelőfizetéssel együtt rendelik meg ezeket. A fogyasztók emiatt mára maguk is érdekeltté váltak a távközlési szolgáltatások csomagosításában, hiszen ez akár 20-30 százalékos megtakarítást is jelenthet számukra.

Másrészt egyre fogynak azok a háztartások, amelyeknek csak egyetlen helyhez kötött szolgáltatásra, például csak tévére van igényük, ezért értelemszerűen nem jár nekik összevont kedvezmény. Így például, míg 7 évvel ezelőtt még meghaladta az egymilliót azon háztartások száma, amelyek kizárólag televízióra fizetettek elő, mára ezek száma 640 ezerre csökkent. Hasonlóképpen a csak vezetékes telefont igénybe vevő háztartások száma 360 ezerről 140 ezerre apadt ugyanezen időszakban.

Ezzel ellentétesen nő azoknak a háztartásoknak a száma, melyeknek tévére és helyhez kötött internetre is szükségük van, nem meglepő tehát, hogy a mindkét szolgáltatást megrendelők száma 320 ezerről 540 ezerre nőtt. Ennél jobban csak a tévét, internetet és mobiltelefont egyaránt igénybe vevők száma emelkedett – közel tízszeresére, 45 ezerről 410 ezerre.

A csomagajánlatokkal azonban nem csak az előfizetők járnak jól. Az ilyen megoldások fontos szerepet játszanak az előfizetők megtartásában, illetve hűségkedvezményekkel kombinálva röghöz kötésében is. Bár a hatóság közleménye erre nem tér ki, a kedvezményes, illetve részletre történő készülékvásárlásnál szintén megfigyelhető a jelenség, hogy egy-egy nagyobb értékű kedvezmény reményében a háztartások több évre elköteleződnek a szolgáltatójuk mellett.

Ilyen kedvezményeket eleinte jellemzően csak mobilkészülékekre lehetett igénybe venni, ma már azonban ezek a szolgáltatók kínálatában szereplő különféle szórakoztatóelektronikai berendezések széles körére érvényesíthetők