A Facebook mobilappba is jön az azonosítókulcsos bejelentkezés

A Facebook támogatni kezdi az úgynevezett azonosítókulcsok (passkey) használatát iOS-es és androidos mobilalkalmazásaiban, ami lényegesebben nehezebbé teszi a rosszindulatú felek számára a felhasználók fiókjaihoz való távoli hozzáférést. A hagyományos módszerek, így jelszó helyett a bejelentkezni kívánó a biztonságosként megjelölt eszközről PIN-kóddal, vagy valamilyen biometrikus azonosítóval hitelesítheti magát, mivel az azonosítás helyben történik az eszközön.

Az azonosítókulcsok használatának lehetősége a következő hónapokban kezd megjelenni a Messengerben is, de pontos ütemtervet nem osztott meg a cég a bevezetéssel kapcsolatban. Az azonosítókulcsok a fizetési adatok automatikus kitöltésére is használhatók lesznek a Meta Pay-jel való vásárlások során. A passkey beállítását a Fiókközpont Beállítások menüjében lehet majd megtenni, miután fokozatosan megjelenik a következő hetek során a felhasználóknál.

Szoftvertesztelés: ütött az óra A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság. A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság.

Szoftvertesztelés: ütött az óra A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság.

A jelszavak kiküszöbölik a felhasználónév és jelszó kombinációkra való hagyatkozást, ami jelentős támadási felület az adathalász-támadásokhoz és egyéb fajta kiberbiztonsági visszaélésekhez. A kizárólag jelszóval történő hitelesítés az egyik legnagyobb biztonsági probléma, mivel sok felhasználó még mindig nem annyira tudatos, hogy figyelmet fordítson a jelszavak újrafelhasználásának elkerülésére, vagy a kétfaktoros hitelesítés bekapcsolására.

A fizikai eszközhöz kötött bejelentkezés sokkal nehezebbé teszi a hackerek számára a bejelentkezési adatok távolról történő kompromittálását, mivel nehezebb végrehajtani azokat az adathalász támadásokat, amelyek során a felhasználókat hamis webhelyre irányítják a jelszavak ellopásának céljából. Így a hitelesítési kulcsok értelemszerűen a vállalatok számára is jelentősen csökkenthetik az adathalászat vagy más social engineering támadások kockázatait.

Az elmúlt évek során a nagyobb cégek és platformok, köztük az Apple, a Microsoft, az Amazon, a Google, a TikTok, a WhatsApp, az X és a Github is elkezdték bevezetni az azonosítókulcsok támogatását, így a Meta viszonylag későn zárkózik fel. A Gmail, PayPal vagy az iCloud szolgáltatásokhoz kapcsolódó fiókokba már lehetséges a Face ID aktiválásával, ujjlenyomat-érzékelővel, vagy akár Windows Hello használatával PC-n is bejelentkezni.