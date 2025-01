Egyre kevesebb kínai veszi a külföldi márkák mobiljait

A Kínai Információs és Kommunikációs Technológiai Akadémia (CAICT) nemrég közzétett adatai alapján tavaly novemberben 3,04 millió darab mobiltelefont szállítottak Kínába külföldről, ami 47,4 százalékkal kevesebb a 2023. novemberben jelentett 5,77 millió készülékhez képest. A zuhanó tendencia egyben azt is mutatja, hogy az amerikai Apple-ön egyre nagyobb a nyomás az egyik legfontosabbnak számító kínai piacon.

Ugyan a CAICT nem közöl pontos számokat az egyes gyártókra vonatkozóan, de abból kiindulva, hogy a nem helyi gyártók közül az Apple készülékei teszik ki a szállítmányok jelentős részét, míg a Samsung és a többi versenytárs jóval kisebb szeletet hasít ki a piacon, úgy a cupertinóiak által eladott mobilok mennyisége is jelentős mértékben csökkenhetett a kínai márkák javára.

A helyi gyártók, például az amerikai szankciók által tépázott Huawei 2023 folyamán a korábbinál is agresszívabb kampányba kezdtek a saját térfelükön, az IDC kutatócég adatai szerint a Huawei növekedése egyenesen meghaladta az Apple-t a tavalyi harmadik negyedévben. Az országban a helyi konkurensek, azok közül elsősorban a Huawei Technologies egyre intenzívebben szorítja a cupertinói cég nyakát, Kína márpedig továbbra is kulcsfontosságú piac az Apple számára, ahogy arra Tim Cook látogatásai során rendre igyekszik is felhívni a figyelmet.

Az Apple kihívásait és az akciókra adott válaszokat a kínai piacon jól tükrözi, hogy a cég 2023 utolsó negyedévében minden versenytársánál több okostelefont adott el az országban, ám a tavalyi második negyedévben már kiesett a top5-ös eladási rangsorból. A cég az eladások felívelését reméli az Apple Intelligence AI-funkciókat is hozó iPhone 16 szériától, ám Kínában a szabályozások miatt egyelőre még nem hozzáférhető a szoftvercsomag. Mindeközben az Apple helyi konkurensei rendre állnak elő az egyre fejlettebb AI-funkciókkal saját eszközeiken.

Nem véletlen, hogy egy rövid promóciós időszak keretében több száz jüant enged az elérhető iPhone-kínálat szinte összes tagjának végfelhasználói árából az Apple Kínában mindössze három napig, január 4-től 7-ig, ez idő alatt az iPhone 16 Pro és Pro Max modellek árából egységesen 500 jüant (átszámítva nagyjából 28 ezer forint), a sima 16 és 16 Plus modellekéből pedig 400 jüant (kb. 22 ezer forint) enged el központilag. Az akciózás ráadásul a Huaweitől sem áll távol, mely az év utolsó hétvégéjének óriási árleszállítással vágott neki Kínában, így voltak olyan csúcskategóriás termékek - köztük okostelefonok -, melyek árából 3000 jüant (kb 164 ezer forint) engedett a kínai gyártó.