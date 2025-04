Rekordösszeget harácsoltak a kiberbűnözők 2024-ben

Az amerikai szövetségi nyomozóiroda (FBI) 2000-ben megalakított Internet Crime Complaint Center (IC3) nevű osztálya minden évben elkészíti az Internet Crime Reportot, amely a tárgyévre vonatkozó kiberbűncselekmények típusairól és az általuk okozott károk mértékéről ad információt. A nyomozóiroda saját osztályai, valamint a bűnüldöző partnerszervezetek felé országszerte és világszerte benyújtott jelentések alapján állítja össze az adatokat, így egy általános képet adva a főbb kiberbűnözési trendekről.

A napokban közzétett aktuális jelentés szerint 2024 során a kiberbűnözők rekordösszeget zsákmányoltak, 16,6 milliárd dollárt sikerült begyűjteni áldozataiktól. Ennél is aggasztóbb, hogy ez a szám 33 százalékos növekedést jelent a megelőző évhez viszonyítva, ami azt jelzi, hogy a csalók a bűnüldözési, kormányzati és iparági beruházások ellenére továbbra is, ha nem egyre hatékonyabb csapják be az áldozatokat.

Az IC3 a tavalyi évhez kapcsolódóan 859 532 panaszt rögzített, melyek átlagosan 19 372 dollár veszteséget okoztak az áldozatoknak. A leginkább érintett és sebezhető csoport az idősebb amerikaiak, különösen a 60 év felettiek, akik közül 147 ezren (az összes panasz 46 százaléka) jelezték, hogy kiberbűnözők áldozatává váltak, és összesen mintegy 4,8 milliárd dollár veszteség érte őket. A kritikus infrastruktúrákat érintő legnagyobb fenyegetést továbbra is a zsarolóvírusok jelentik, az ilyen incidensekből 9 százalékkal többet jelentettek, mint 2023-ban.

A kétezres alapítás óta az IC3-hoz több mint 9 millió panasz érkezett rosszindulatú tevékenységre vonatkozóan, az eleinte havi 2000 bejelentés az évek alatt már napi 2000 bejelentésre hízott. Érdemes persze hozzátenni, hogy IC3 jelentésében szereplő adatok a bűnüldöző szervek által felfedezett vagy az áldozatok által közvetlenül jelentett ismert online bűncselekményeket foglalja magába, tehát csupán azokat méri, amelyekről a nyomozóknak tudomása van.

Ez pedig töredékét jelenti a kiberbűnözők által évente okozott tényleges károknak az USA-ban és világszerte, mivel az incidensek nagy része észrevétlen marad, vagy sosem jelentik be a hatóságoknak. A ransomware-támadásokhoz fűződő becsült veszteségek is csak a bejelentett váltságdíj-fizetéseket tartalmazzák, ami továbbá nem tartalmazza az adott üzlet leállásának költségeit, a béreket, az elvesztett fájlok vagy berendezések becsült értékét.