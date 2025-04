A fiatal tinik nem tartanak az AI-tól

Ahogy az okosteszközöket, úgy ebből fakadóan a mesterséges intelligenciára alapuló megoldásokat is készségszinten használják a fiatal tinédzserek, derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) frissen publikált kutatásából, mely kifejezetten a 13-16 éves korosztály AI-hoz való viszonyát igyekezett feltérképezni.

A tavaly ősszel, 1197 fő részvételével készült felmérés egyik alapvető eredménye, hogy az érintett korosztály tagjai közül gyakorlatilag mindenki (97,8%) hallott már a mesterséges intelligenciáról valamilyen forrásból (jellemzően a közösségi médiából).

Azoknak a száma, akik már ki is próbálták a technológiát valamilyen formában, meredeken emelkedik - míg 2023-ban 37%, addig 2024-ben már 77%-nál is többen próbáltak ki különféle mesterséges intelligencia alapú programokat, derül ki a kutatásból. Az életkorral együtt a legalább alkalmanként használók aránya is emelkedik, hiszen míg a 13 évesek 69%-a, addig a 16 évesek 85%-a használt, illetve használ már valamilyen AI-platformot vagy megoldást.

A mesterséges intelligencia hasznosságával kapcsolatban a legtöbb megkérdezett egyetért abban, hogy inkább hasznos, de más narratívák is megjelennek a mindennapokban. A kutatásban résztvevők 70,7 %-a szerint hasznos a mesterséges intelligencia az emberek számára, míg csupán 3,8 % mondta azt, hogy nem, egynegyedük pedig nem tudott állást foglalni a kérdésben

Utóbbi tekintetében a nemek között erős eltéréseket tapasztalni. A fiúk 83%-a, míg a lányok 62 %-a gondolta hasznosnak, a mindennapokban alkalmazhatónak a mesterséges intelligencián alapuló programokat, eszközöket. Továbbá az is jól kirajzolódik, hogy a lányok körében nagyobb a bizonytalanság a kérdést illetően, tekintettel arra, hogy sokkal nagyobb arányban nem tudtak állást foglalni a kérdésben (34,5%), mint a fiúk csoportja (13,5%) - hívja fel a figyelmet a hatóság.

A mesterséges intelligencia legnagyobb előnyét abban látják a megkérdezettek, hogy az új technológiák megkönnyítik a mindennapi életet (38,4%), valamint, mivel nem emberről, csupán egy gépről beszélünk, így nincs szüksége pihenésre, folyamatosan képes dolgozni anélkül, hogy elfáradna (24,5 %). De nagy arányban voltak azok is, akik az embernél gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést emelték ki (18,5 %), illetve a könnyebb kommunikációban látták legnagyobb előnyét (10,4%).

A jelen mintában a gyermekek a legnagyobb hátránynak a munkahelyek elveszítésének lehetőségét (29,6%), valamint az emberi kapcsolatok megszűnésének veszélyét (23,6%) látták, valamint kisebb arányban a lehetséges biztonsági kockázat (19 %) és az ellenőrizhetetlenség (9,9%) is megjelent a válaszok között.