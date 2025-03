Eső után köpönyeg a távközlés belengetett árszabályozása

Holnap egységesen, 3,7%-kal megemeli az otthoni internet- tv- és telefonszolgáltatások, valamint a mobilhang- és netszolgáltatások havi díjait a Magyar Telekom, nagyjából egy hónappal a Yettel ugyanilyen mértékű díjemelése után és szintén egy hónappal a One Magyarország 3,5%-os korrekciója előtt. A szolgáltatók az erre jogalapot nyújtó díjkorrekciós mechanizmust 2022-ben, az infláció megugrásának évében emelték be a szerződési feltételeikbe, nemzetközi példák alapján.

A megelőző években az évenkénti, általános díjemelés egyáltalán nem volt jellemző a magyar távközlési szektorra, mely így egy olyan időszakban (2010 és 2020 között) tette reálértéken egyre elérhetőbbé a lakosság számára a hírközlési szolgáltatások igénybe vételét, amikor az iparágat egyébként több szektorális különadó is sújtotta, illetve jelentős beruházások történtek mind a hálózatok fejlesztését, mint a jövőbeni kapacitásnövelést megalapozó spektrum-beszerzéseket illetően.

Vége a tíz bő esztendőnek

A telkócégek ugyanakkor világossá tették, hogy a megelőző éveket - különösen a 2022-es, 2023-as évet - jellemző inflációs környezetben ez tendencia már nem tartható tovább, így jelent meg a fent említett inflációkövető díjkorrekció, mely egyébként nem magyar találmány, más kérdés, hogy Magyarországon kimagasló hatása volt a szolgáltatási díjakra.

A Magyar Telekom először 2023 március 1-től korrigálta díjait, akkor 14,5%-os volt az emelés mértéke, ezt követte tavaly egy 15%-os díjkorrekció, mely kis mértékben a 2023-as infláció (17,6%) alatt maradt. A Yettel 2023-ban szintén 14,5%-kal, 2024-ben pedig 15,3%-kal korrigálta a tarifák havi díját.

A One Magyarország jogelődje, a Vodafone Magyarország nem a naptári évhez, hanem az augusztus 31-ével véget érő üzleti évhez igazította a díjkorrekcióit, melyek közül az elsőt 2023 januárjában hajtotta végre (ez 9,39% volt), míg a másodikra már tavaly tavasszal került sor az ÁSZF által biztosított 22% helyett 15,4%-kos mértékben.

Introvertáltak az IT-ban: a hard skill nem elég Már nem elég zárkózott zseninek lenni, aki egyedül old meg problémákat. Az 53. kraftie adásban az introverzióról beszélgettünk. Már nem elég zárkózott zseninek lenni, aki egyedül old meg problémákat. Az 53. kraftie adásban az introverzióról beszélgettünk.

Introvertáltak az IT-ban: a hard skill nem elég Már nem elég zárkózott zseninek lenni, aki egyedül old meg problémákat. Az 53. kraftie adásban az introverzióról beszélgettünk.

Összességében tehát a három legnagyobb hazai távközlési cég kumuláltan 33,1, 33,5 és 28,9 százalékos mértékben emelte havi díjait 2023-ban és 2024-ben, amihez képest a mostani, 3,5-3,7 százalékos emelés már jelentősen kisebb terhet ró a háztartásokra, de legalábbis a távközlési szolgáltatásokra költött teljes havi büdzsé a KSH adatait alapul véve háztartásonként átlagosan nagyjából 1000 forint környékén nőhet idén.

Ebben a helyzetben különösen figyelemre méltó Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter múlt hét végi nyilatkozata, melyben a pénzügyi szektort érintő potenciális árszabályozás mellett a tárcavezető belengette, hogy a kormány kész a telefon- és internetszolgáltatások díjaiba is beavatkozni, mivel az elmúlt évben azok jelentős mértékben emelkedtek.

Hátba vert terv

A kormánynak, illetve az MNB-nek már 2023-ban szúrni kezdte a szemét a távközlési szektor által akalmazott ún. "visszatekintő árazás", vagyis az a gyakorlat, amikor a piaci szereplők korábbi költségnövekedésük alapján kezdtek árat emelni - ennek ugyanis utólagos inflációgerjesztő hatása lehet és lett is.

Valószínűleg ez még kevésbé látszott akkor, amikor a magyar kormány hírközlésszabályozó szerve, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) gyakorlatilag végigasszisztálta az inflációkövető díjkorrekció magyarországi bevezetését, részben azzal, hogy csak meglehetősen későn, 2023 januárjában foglalt nyilvánosan állást a témában.

A dátumnak abból a szempontból van jelentősége, hogy a hatóság ebben a tájékoztatásban hívta fel a figyelmet arra, hogy az előfizetőknek az ÁSZF-változásokról szóló tájékoztató kézhezvételét követően 45 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésre az előfizetések jogkövetkezménye nélküli felmondására - ez a határidő azonban a díjkorrekciós mechanizmus tekintetében 2023 januárjában már mindegyik érintett távközlési cégnél lejárt.

A hatóság emellett úgy látta, hogy az inflációkövető díjkorrekció jogszerűen alkalmazható, hiszen annak mértéke és időpontja előre látható.

Ehhez képest az látszott, hogy olykor még a távközlési szolgáltatók is kénytelenek voltak önként belekorrigálni a díjkorrekció mértékébe (lásd pl. a Vodafone - One fentebb említett esetét), ráadásul bizonyos szereplők annak időpontját is megváltoztatták az évek során - bár kétségtelen, hogy ezek a változások kivétel nélkül az előfizetőknek kedveztek.

No way!

A magyar szakhatósághoz képest a brit hírközlési hatóság, az Ofcom jóval kevésbé volt elnéző a telekommunikációs szolgáltatók díjkorrekciós mechnizmusaival szemben, pedig Nagy-Britanniában a magyarhoz képest jelentősen kisebb mértékű volt az éves pénzromlás mértéke 2022-ben és 2023-ban.

Az Ofcom idén január 17-től rendeletben tiltja az automatikus, inflációkövető díjkorrekciós mechanizmust, mivel az indoklás szerint az a törvényi előírásokkal szemben nem teszi lehetővé a határozott idejű szerződéseket aláíró ügyfelek számára, hogy pontos képet alkothassanak a későbbi költségeikről, mivel az infláció mértéke nem előre látható és az átlag állampolgárok különben sincsenek tisztában a pénzromlás gazdasági háttereivel, jelentésével.

A brit hatóság ezért a határozott idejű szerződések esetében azt írta elő a szolgáltatóknak, hogy a szerződés határozott időtartama alatt pennyre pontosan előre meghatározott mértékben korrigálhatnak csak a díjakon évente.

Magyarországon jelen helyzetben egy ilyen intézkedéssel már nem lehet látványos eredményeket elérni, legalábbis a fentebb említett visszatekintő árazás miatt rövid távú politikai célok megvalósítására már kevésbé lenne alkalmas egy ilyen rendelkezés.

Látványosabb, de legalábbis látványosabban kommunikálható eredményt lehetne elérni egy a 2017-ben létrejött Digitális Jólét Programhoz hasonló kormányzati kezdeményezéssel, ennek alapjait azonban a Digitális Jólét Nonprofit Kft. megszűntetésével 2023-ban lényegében beszántották, a szolgáltatóknál elérhető - egyébként nem túl népszerű - Digitális Jólét Alapcsomagok pedig eltűntek a kínálatból.

Mire gondolt a költő?

Egyelőre kissé zavaros és nehezen átlátható, hogy a kormányzatnak milyen más eszközei lehetnek a hírközlési szolgáltatók árazásának befolyásolására. Kézenfekvő megoldás lehetne erre az internet mellett más távközlési szolgáltatások áfatartamának a csökkentése - ez azonban az államkassza bevételét csökkentené.

Az internet áfája az elmúlt nyolc évben két lépcsőben csökkent Magyarországon, először 2017 januárjában 27-ről 18 százalékra, majd 2018 januárjában a jelenlegi 5 százalékra. A szolgáltatóknál az áfacsökkentés hatására többnyire hasonló arányban csökkentek a fogyasztói árak, erre éppen az NMHH hívta fel a figyelmet saját, 2019-es kutatásában.

Az iparági szereplőknek másfelől azért sincs különösebb okuk drasztikus beavatkozástól tartaniuk, mivel a két legjobban fájó teher, a szektort sújtó közműadó és a távközlési pótadó 2024-ben és 2025-ben megszűnt, amiért cserébe mindegyik nagy piaci szereplő vállalta az infrastruktúra-beruházások jelentős felpörgetését, összességében több százmilliárd forint értékben.

Összegezve a fentieket, abban az időszakban, amikor a kormánynak lehetősége lett volna beavatkozni a távközlési piaci árak növekedésébe, láthatóan nem volt erre kormányzati szintű akarat, amire lehet magyarázat, hogy azokban az években a szektor szereplői még jelentős összegű különadót fizettek, ráadásul éppen egy olyan időszakban, amikor az infrastruktúra-fejlesztéseket csúcsra kellett járatni.

Az egy év múlva esedékes választásokra készülő kormányzati erők az árszabályozás helyett vagy mellett a szektor szabályozásának más aspektusait is kitűzhetik zászlajukra idén. Ilyen lehet a gyermekvédelmi célokat szolgáló tartalomszűrési kötelezettség, melynek alapjait tavaly fektette le az Eht. módosítása és várhatóan idén ősszel, legkésőbb jövő év elején megjelenhetnek a piacon az első olyan termékek, melyek az új szabályozásnak megfelelően, hatósági előírás alapján elérhetetlenné tesznek olyan internetes tartalmakat, melyek károsak lehetnek a fiatalkorúak fejlődésére.