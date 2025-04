Összébb húzza magát Kínában a Microsoft

Egy teljes körű csapatvisszavonás előkészítése vagy csupán a tevékenység átszervezése - erről találgat órák óta a kínai és az amerikai sajtó, miután a kínai médiához eljutott belső levelezés alapján kiderült, hogy azonnali hatállyal bezár az országban a Microsoft egyik helyi érdekeltsége, a Wicresoft.

A társaság a Microsoft vegyesvállalataként végzett kiszervezett terméktámogatási tevékenységet a kulcsfontosságú Microsoft-termékek, így elsősorban a Windows operációs rendszer és az Office irodai programcsomag felhasználói számára az ázsiai országban - a hírt megszellőztető Caijing hétfői tudósítása szerint kérdéses, hogy ezzel a kínai ügyfeleknek elérhető lesz-e a jövőben bármilyen lokális terméktámogatás az érintett szoftverekre.

A 2002-ben alapított Shanghai Wicresoft Co. Ltd. a Microsoft első vegyesvállalataként jött létre Kínában, a cégnek azóta az Egyesült Államokban, Európában és Japánban is vannak irodái. A Wicresoft jelenlegi kollektívája nagyjából 10 ezer munkavállalóból áll, melyek közül a sajtóhírek alapján körülbelül kétezret érint a kínai operáció bezárása.

A Microsoft múlt hónapban számolta fel shanghaj-i, IoT-megoldásokkal és mesterséges intelligencia-kutatásokkal foglalkozó K+F központját, a mai hírek pedig a Caijing szerint arra utalnak, hogy a redmondi cég már a kivonulást készíti elő Kínából, válaszul az erősödő geopolitikai feszültségre, illetve az Egyesült Államok által indított vámháborúra - mely a szolgáltatásokra egyelőre nem terjed ki.

Az amerikai multi ugyanakkor a Reutersnek küldött válaszában pontatlannak nevezte a cég kínai exitjével kapcsolatos információkat, részletesebben azonban nem kommentálta a fejleményeket.