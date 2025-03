Vesztegetéssel vádolják a Huawei-t Brüsszelben

Több személyt is letartóztatott a belga rendőrség, miután felmerült annak gyanúja, hogy a kínai Huawei távközlési óriáscég az Európai Parlamentnek dolgozó tisztviselőket vesztegethetett meg. A nyomozók több ember otthonában is házkutatást tartottak, akik kapcsolatba hozhatók a Huawei lobbitevékenységével, illetve megvesztegetés, hamisítás, pénzmosás és szervezett bűnözés gyanújával razziát tartottak a Huawei európai irodájában is.

A Huawei állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát tanúsít a korrupcióval és más jogsértésekkel szemben. A belga ügyészség nyilatkozata szerint a korrupt magatartást nagyon diszkréten kivitelezték a gyanúsítottak már 2021-től kezdve különböző formákban. A gyanúsítottak listáján 15 parlamenti képviselő szerepel, és az ügyben egy bűnszervezet neve is felmerült. A lobbisták főleg jegyeket kínáltak focimérkőzésekre, ingyen kínai utazásokat és kirándulásokat ajánlottak, de egyesek drága ajándékokat, vagy készpénz formájában kenőpénzt is kaphattak.

A Telecoms cikke felhívja a figyelmet a lobbizás és a korrupció közötti vékony határvonalra. A lobbitevékenység az érdekképviselet egy formája, amely törvényes úton próbálja meg közvetlenül befolyásolni a jogalkotókat és a kormányzati tisztviselőket. A lobbisták a törvényes keretek közt tesznek meg mindent az ügy érdekében, akár éttermi meghívásokkal, utazásokkal, ami nem idegen gyakorlat a világ legtöbb politikai rendszerében. Sokak szerint a lobbizás is a korrupció egy fajtájának nevezhető, mivel a törvényhozásnak és szabályozásnak ideális esetben az érdekek befolyásától mentesen kellene zajlania.

Amennyiben a nyomozás során kiderül, hogy valóban pár drága étkezésről és sporteseményről volt szó, az nem lenne súlyosabb cselekedet, mint amit általánosságban tolerál a politikai élet világszerte. Viszont ha az európai parlamenti képviselők elfogadták a kenőpénzt és a drága ajándékokat, az már a korrupció sokkal egyértelműbb formája. Mivel a nyomozóknak még fel kell tárniuk a szükséges bizonyítékokat, egyelőre nem lehet tudni, hogy melyik kategóriába eshet a Huawei-jel kapcsolatban feltételezett megvesztegetés.

A Huawei számos uniós országban korlátozott tevékenységet folytathat a kínai kormányhoz való feltételezett kötődései miatt, ennek ellenére továbbra is erős a jelenléte a kontinensen. A vállalatot Egyesült Államok által 2019-től bevezetett exporttilalmi korlátozások szinte teljesen kiradírozták a globális tényezők közül az okostelefon-piacon. A vállalat hálózati üzletága egyébként marginális veszteségekkel élte túl az amerikai szankciók bevezetését, elsősorban mivel a kínai hálózatfejlesztési projektek bőséggel kompenzálták a céget azoknak az üzleteknek és partnereknek az elvesztéséért, melyek jórészt a szövetséges Amerika nyomására fordultak el a kínai technológiától, másrészt az üzletág termékei eleve jóval kevesebb nyugati technológiát tartalmaztak.