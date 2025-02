Európába is megjött az OpenAI videógenerátora

Az OpenAI épp egy éve, tavaly februárban jelentette be mozgóképek előállítására képes MI-modelljét, a Sorát (japánul: égbolt). A ChatGPT-hez hasonlóan transformer architektúrát használó diffúziós MI-modell működése meglehetősen többrétű: nem csak egyszerű szöveges promptokból tud előállítani nagyfelbontású videoklipet, de dolgozni tud állóképekből is, illetve már meglévő videók képkockáit töltheti ki. A modell szélesebb körű bevezetése végül decemberben kezdődött meg, de eleinte csak az Egyesült Államokban.

A cég friss bejelentése szerint a Sora elérhetősége a következő hetek során kibővül az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Svájc, Norvégia, Liechtenstein és Izland területére is, a ChatGPT Plus és Pro előfizetők számára. Az uniós verzió funkcionalitásban egyezni fog az amerikai felhasználóknak kínált szolgáltatással, a drágább prémium csomag értelemszerűen olyan extrákat fog tartalmazni, mint a magasabb felbontésú, hosszabb videók generálásának lehetősége.

Az újabb piacokra való bevezetés időpontja épp egybeesik azzal, hogy az Egyesült Királyságban tömegesen tiltakoznak a művészek a helyi szerzői jogi törvény módosítása ellen, mely kimondja, hogy az AI-modellek fejlesztői szerzői jogvédett tartalmakat is felhasználhatnak technológiájuk képzéséhez, amennyiben a jogtulajdonosok nem jelzik külön, hogy nem kívánnak hozzájárulni ehhez. A kritikusok szerint egyáltalán nem életszerű, hogy egy-egy író vagy művész az összes AI-fejlesztőnél jelezze, hogy nem szeretné engedélyezni a felhasználást, vagy nyomonkövesse, mi történik a munkájával az interneten.

Az OpenAI-nak korábban már meggyűlt a baja az alkotókkal, mikor maga is bevallotta, hogy „akár” a YouTube-ról származó videókat is felhasználhatta saját videógenerátorához, ami a szolgáltatási feltételek megsértését feltételezi. Az OpenAI korábban maga is elismerte a fentebb említett ominózus interjúban, hogy szerzői jog által védett adatokat használt fel, mivel szerinte enélkül „lehetetlen” a technológia fejlesztése. A beismerést tartalmazta az Egyesült Királyság kormányának benyújtott beadvány is, amit azután nyújtott be a startup, hogy a britek elkezdték fontolni a törvény módosítását.

Az Európai Unió azonban más terep: az AI Act törvény értelmében az Európában elérhető összes mesterségesintelligencia-rendszer valamilyen besorolást kap kockázati kategóriák szerint, a magasabb kockázat szigorúbb szabályokkal jár. A Sora technológiája elég sok kockázatot hordoz magában, például a dezinformáló vagy deepfake tartalmak generálásának lehetőségét, de egyelőre még nem tudni, hogy okoz-e a későbbiekben ez különösebb problémát a cégnek.