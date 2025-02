Szinte alig nőttek az informatikai bérek, íme a 2025-ös számok

Magyarországon rengeteg bérkutatás elérhető, de ezek minősége hullámzó, módszertani hátterük sokszor zavaros, vagy nem transzparens. Ahogy a bérkutatások hamiskás világát taglaló korábbi podcastünkben bővebben is beszéltünk róla, érdemes helyén kezelni a számokat, de amennyiben mankóra van szükség, hasznos támpontot nyújthat a legfrissebb kiadások átböngészése.

Nemrég jelent meg a Hays Hungary éves bérfelmérési jelentése, a Salary Guide 2025-ös kiadása, amely szokásosan felvillantja a toborzócég magyarországi leányvállalatának idei évre előrevetített bérjavaslatait a hazai piaci környezetben. A kutatáshoz a Hays Hungary több száz toborzási projektjéből származó adatokat használták fel 2024-ből, amelyeket a meglévő multinacionális, illetve kis- és középvállalkozó partnerek szolgáltattak, összesen több mint 3000 munkáltató és munkavállaló. Azonban mivel csak a Hays-partnerek adatai jelennek meg a kimutatásban, ezért a bemutatott bérsávok nem nevezhetők teljesen reprezentatívnak, könnyen feljebb nyomhatják a valós számokat.

Fontos változás az előző évekhez képest az aktuális riportban, hogy a bónuszok és egyéb juttatások nélkül értendő bruttó bérsávok

minimum, maximum és medián kategóriákban vannak meghatározva, miközben a korábbi jelentésekben az átlagfizetések alatt még a legtöbbször előforduló (módusz) bruttó bért értették annak összeállítói.

Így az átlagok nehezebben vethetők össze a tavalyi átlagokkal, a minimum és maximum sávokon látszódik leginkább, hogy mely területen látható emelkedés, vagy maradtak nagyjából a korábbi értékek.

A hibrid lett a trend

Míg 2021-2022-ben példátlan beruházási volumen jellemezte a magyar IT-piacot (mind megbízások számában, mind a fizetések emelkedésében), utána a 2023-as év egy jelentős megtorpanást hozott, így a 2024-as év a konszolidációról szólhat majd – írta a Hays még a tavalyi jelentésben, amit a legfrissebb kiadványban is igazol, sőt azt vetíti előre, hogy ez várható 2025-ben is. A globális piac bizonytalansága megnehezítette az idei év tervezését toborzási szempontból, a régióban Magyarországon kívül a környező országok is sorban állnak a befektetésekért.

Összességében megfigyelhető volt 2024-ben, hogy nőtt a jelöltek száma a kisebb-nagyobb leépítések következtében, és a német gazdaság visszaesése kihatott a magyar piacra is. A full remote munkavégzésre kevesebb a lehetőség, ezáltal felértékelődött a jelöltek számára olyanannyira, hogy bérigénycsökkentő hatása is lehet.

A nemzetközi cégeknél mostanra már jellemzőbb a hibrid munkavégzés, ami erősíti a főváros és a vidéki városok közti bérkülönbséget.

Egyre kevesebb a junior pozíció a munkaerőpiacon, az egyetemi végzettségű kezdők is 6-12 hónapnyi munkakeresésre számíthatnak, mire sikerül elhelyezkedniük. Ennek fő oka, hogy a válkalatok maximalizálni próbálják az erőforrások kihasználását, így a toborzások során a tapasztalt senior IT-sok vannak előnyben. Az elvándorlást azonban eszkalálhatja, ha túlterhelik a szenior szakembereket. A magas hozzáadott értékkel rendelkező szenior és afölötti pozíciók fognak dominálni az iparágban, hogy a cégek kimaxolják erőforrásaikat.

Bérezés, trendezés, 50-es lötyögés Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni. Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni.

A globális válság bizonytalanságot eredményez a projektek és a követelmények meghatározásában a vállalatoknál, az átalakuló létszámtervek, más országokba átkerülő projektek fokozzák a bizonytalanságot. Ebből kifolyólag több a menet közben megszakadó felvételi folyamat, az úgynevezett „benchre” kerülés is.

2025 során a Hays szerint mérsékelt növekedésre lehet számítani techszektorban, bár a nagyságrend nem fogja elérni a covid utáni toborzási trendeket. A befektetési kedv csökkenése és a feszült geopolitikai helyzet miatt a vezetők óvatosan operálnak a létszám- és projekttervezéssel.

A Java és a fullstack még erős

A nyugati országokban egyre jobban felfutó AI és cybersecurity itthon még nem teljesedett ki, ezen a területen fellendülésre lehet majd számítani a következő évben. A Java-fejlesztés továbbra is kimagasló fizetést nyújt, miközben a fullstack pozíciók is erősek bérben. Non-development területen a cloud architect és a DevOps-pozíciók bérezése számít kiemeltnek - emeli ki a Hays.

A leginkább elérhetőek a szoftvertesztelés, projektmenedzsment területén és business analyst pozíciókra jelentkezők, valamint a backend fejlesztők. Niche szaktudásnak számít az application security, a cloud architect és a Vue JS-fejlesztő.

Az átlagbérek ezúttal a medián bruttó bért jelentik, tehát a növekvő sorba rendezett adatsor középső értékét.

Minden pozícióval kapcsolatban szerepel a leírásban a junior (0-3 év tapasztalat), medior (3-5 év tapasztalat), szenior (5+ év tapasztalat) és az architekt / csapatvezető / menedzseri szint, de a cikkben a könnyebb áttekinthetőség miatt legtöbbször csak a legalacsonyabb és legmagasabb szintet emeljük ki.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 2024 szeptemberében a bruttó átlagkereset az előző év azonos időszakához képest 12,5 százalékkal emelkedett, az informatikai bérek azonban a frissen közölt táblázat alapján leginkább stagnáltak, az inflációt követően, vagy még annál is kisebb mértékben növekedtek csak.

Fejlesztői bérek

A programozói bérek szokás szerint nyelvek szerinti felosztásban jelennek meg a Hays Salary Guide-ban (C/C++, Java, .NET, PHP, Python és külön az adatbázis fejlesztés), de egyébként a juniorok bruttó 700 ezer forintos fizetésről indulhatnak minden felsorolt nyelvtípussal, a Java, a C# és a Python fejlesztők kicsivel többet kérhetnek.

Junior szinten a bérek maximuma jellemzően bruttó 1,1 millió forint körül áll meg. Az előző évhez hasonlóan, kiemelkedő fizetést kaphatnak a Python-osok, akiknek nem változott sem az átlag, sem a kezdő fizetése juniorként, inkább a maximum érték tolódott ki. A medián értékek 800-950 ezer forinti sávban mozognak, ahol volt emelkedés, ott 50-150 ezer forintos különbségek láthatók, jelentősebb mértékben a PHP fejlesztők, az Embedded rendszerek fejlesztői, manuális teszter, iOS-fejlesztő, UX designerek átlagfizetései nőhettek.

A bruttó millió feletti fizetések (1,2-1,4 millió) már a medior szint (3-5 év) átlagfizetéseit jellemzik. A seniorok átlagfizetései 150 ezer forint körüli összegekkel nőttek, a legkiugróbb a kimutatásban, hogy az 5 évnél több tapasztalattal rendelkező Java fejlesztők átlagfizetése elméletben 300 ezer forinttal több lehet, és maximumban is 200 ezer forinttal magasabbat érhetnek el, mint korábban. A többi területen szintén 50-100 ezer forintos növekedéseket lehet látni, vagy semennyit: a Python és a C#/.NET fejlesztők esetében a senior táblázatban semmit nem változott.

a 2025-ös számok. forrás: hays

a 2024-es számok. forrás: hays

Az architektek és csapatvezetők jellemzően már 2-2,3 millió forintos havi bruttó fizetéseket vihetnek haza, a sáv tetejére leginkább a Java, a C#/.NET és Python fejlesztők lőhetnek, akár 2,5 milliós maximum fizetéssel. Érdekesség, hogy a Java esetében a minimum érték 400 ezerrel több, mint a megelőző évben, de a maximum 2,5 milliós fizetést már nem sikerült feljebb tornázni. Az átlagfizetések táblájában az adatbázisfejlesztőknél, Java és C fejlesztőknél lehet csak emelkedést látni, a többiek maradtak a korábbihoz hasonló vagy egyező szinten. Összességében tehát levonható az a következtetés, hogy az egyébként sem jó helyzetben lévő junioroknál nem volt különösebb fizetésemelkedés, az inkább a senior szinteken jelenik meg az idén.

Infra, biztonság és adatok

Az infrastruktúrával és felhőtechnológiával foglalkozó juniorok kezdő havi bére tartja a tavalyi értékeket, és seniorként sem látni nagy különbségeket. A Hays ide sorolja a rendszeradminisztrátorokat, rendszermérnököket, hálózatmérnököket, DevOps/ Cloud mérnököket.

A felsoroltak közül utóbbi munkakör szerepelhet legjobban a bértárgyalásokon, már mediorként akár bruttó havi 1,2- 1,65 millió forintot kaphatnak, senior és vezető pozícióban pedig elérhetik a 2-2,5 millió forint körüli fizetést. Itt is szinte egyeznek az értékek a tavalyi és idei jelentésben, annyi különbséggel, hogy a megelőző időszakban még 2,7 milliós fizetés szerepelt számukra a maximum rubrikában, ami jelenleg már "csak" 2,5 millió forint. Egyedül a network engineereknél lehet látni az átlagfizetés növekedését senior és vezető pozícióban, ő esetükben a minimum és maximum sávok is kitolódtak.

Egy következő terület a kiberbiztonság, ahol a penetrációs tesztekkel foglalkozó juniorok a security engineerekhez, SOC elemzőkhöz és kiberbiztonsági konzultánsokhoz képest kiugróan keresnek, havi mediánban 950 ezer forintot, 850-1,3 milliós minimum-maximum sávval, ami mediorként már 1,5 milliót is elérheti, architect/team leadként pedig 2,5 millió forintos maximum fizetéssel kecsegtet.

A biztonsági mérnököknél és a kiberbiztonsági tanácsadóknál viszont már a junior bér is 800 ezer forintról indul, ami szintén egyezik a tavalyi értékekkel. Csapatvezetői szinten a SOC elemzők és a penetrációs tesztelők kétmilliós bérig juthatnak, a biztonsági mérnökök és a kiberbiztonsági tanácsadók pedig 2,5 millió forintig, ami tavaly szintén ugyanennyi volt.

A különböző adatos és analitikai területhez az üzleti elemzőket, BI elemzőket, adattudósokat, adatmérnököket, gépi tanulás és deep learning mérnököket, Computer Vision mérnököket, BI fejlesztőket sorolja a Hays. A BI elemzők 700 ezer-1,1 millió forintos fizetésre számíthatnak juniorként, a legjobban a Data Engineer, a Data Scientist és a Machine Learning/Deep Learning Engineer keres, akár juniorként már 1,2-1,4 milliós fizetéssel, senior és vezetői szinten pedig már a 2,7 milliós összeg sem elképzelhetetlen számukra, ez is nagyjából egyezik a tavalyi jelentés sávjaival.

Friss Kraftie podcast-adásunkban Gyurival és Zéróval alaposabban is kitárgyaljuk a témát: mi változott, mi nem változott, mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni a legnépszerűbb hazai bérmankó adataiból? Az adás itt található.