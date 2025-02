Bérezés, trendezés, 50-es lötyögés

Kijött a Hays Salary Guide 2025, így átfutottuk mi változott, mi nem változott, mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni a legnépszerűbb hazai bérmankó adataiból. Átfutottunk pár friss trendet is, aztán a jubileumi adás alkalmából megnéztük hány évesek vagytok, mit gondoltok rólunk, milyen kívánságaitok vannak. Sőt, még a kraftie nyunyó is feltűnik a YouTube verzióban.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.

A kraftie eseménysorozat állandó támogatója a Hiflylabs.