A bérkutatások hamiskás világa

A bérkutatások olyanok, mint a bulvár vagy a pornográf tartalmak, mindenkit lázba hoznak, a többség fogyassza is őket különböző megfontolásokból, sokan pedig le is tagadják. Magyarországon rengeteg bérkutatás elérhető, de ezek minősége hullámzó, módszertani hátterük zavaros, sőt, sokszor teljes homály fedi azt. Egy beszélgetést simán megért a téma, hiszen fontos, hogy ezeket a kutatásokat helyén tudjuk kezelni. Fizetéssel pedig senki ne próbálja megemelni a dopaminszintjét, nem lesz tartós az öröm!

