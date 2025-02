Letölthető az androidos TikTok az amerikaiaknak

A TikTok elérhetővé tette androidos mobilalkalmazásának letölthető verzióját, amit az Egyesült Államokban élő felhasználóknak szán. Először válik ezzel lehetővé, hogy az amerikaiak manuálisan tölthessék le és frissíthessék az appot, miután a Google eltávolította a szoftvert a Play Áruházból a múlt hónap során a szolgáltatás potenciális betiltásának előszeleként. Az alap TikTokon felül elérhető egyben a gyengébb netkapcsolathoz szánt kisebb méretű TikTok Lite is.

Az Apple-höz hasonlóan a Google is szigorú előírásokat határoz meg a fejlesztők számára, mielőtt szoftvereik elérhetővé válhatnak a Play Áruház felületén. A letölthető .apk-nak köszönhetően a TikToknak így már nem muszáj megfelelnie a szabályoknak, miközben a cég azt is állítja, hogy ennek ellenére az alkalmazás biztonságos. Az Apple nem engedélyezi a sideloadingot az USA területén, így az iPhone-tulajdonosok továbbra is csak webes böngészőből érhetik el a szolgáltatást, amíg az Apple azt vissza nem állítja az App Store-ban. Erre azonban egyelőre nem sok esélyt látni, mivel a techcégek láthatóan nem szeretnék kockáztatni a milliárd dolláros bírságot.

Az alkalmazás forráskódját még mindig vizsgálja az Oracle és a független biztonsági szakértők, akiket a ByteDance jelölt ki tavalyi a vádak után, melyek szerint a cég Project Texas néven említett adatmigrációs projektje csak a felszínen kínált megoldást a problémákra, és kozmetikai megoldásként működhetett.

Az amerikai Külföldi Befektetési Bizottság (CFIUS) 2021-ben kezdte vizsgálni, hogy az amerikai felhasználók adatait megfelelően védi-e a szolgáltatás. Az aggályok eloszlatása érdekében a TikTok kötelezettséget vállalt rá, hogy a 1,5 milliárd dolláros „Project Texas” kezdeményezés keretében erősebb tűzfalat és védelmi technológiát épít a TikTok és a pekingi anyavállalat alkalmazottai közé, ami az Oracle szoftvercég felügyelete mellett független auditorokra támaszkodik annak biztosítására, hogy sem a cégtulajdonos ByteDance, sem kínai tisztviselők nem férhetnek hozzá a tengerentúli felhasználói adatokhoz.