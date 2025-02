Eseményszervező appal állt elő az Apple

A közösségi élmények állnak az Apple új mobilalkalmazásának középpontjában, amit végül Apple Invites néven jelentett be a cég, miután Confetti kódnévvel harangozta be az érkezését. Az app fő feladata, hogy a böngészős Facebook Events füléhez hasonlóan a felhasználók eseményekre szóló meghívókat hozhassanak létre, amiket a szokásos módon elküldhetnek a meghívottaknak. Amellett, hogy minden szükséges információt egy helyen lehet megtalálni az eseményhez kapcsolódóan, az automatikusan hozzáadódik a felhasználó naptárához is.

A meghívottakat a legkényelmesebben a névjegyekből, vagy a telefonszámok és e-mailek manuális megadásával lehet hozzáadni a listához, esetleg a link kimásolt címét lehetséges az appon kívül elküldeni a címzettnek. Az eseményhez kapcsolódó információk widgetek formájában jelennek meg, többek közt időjárás-előrejelzést, vagy a címet mutató Apple Maps dobozt is mutat az app, ami láthatóan összefonódik más Apple-szolgáltatásokkal, még az is lehetséges, hogy az esemény készítője az Apple Music segítségével lejátszási listát készítsen zenékből az eventhez.

Az élmény értelemszerűen iPhone-on a legzökkenőmentesebb, de akik nem az Apple ökoszisztémájába tartozó eszközt, például androidos okostelefont használnak, azok számára körülményesebb lehet a használat. A meghívók linkjeit közvetlenül megnyithatják az iCloud-ba bejelentkezettek, egy androidos felhasználónak viszont szükséges lesz az e-mail címe és egy hitelesítő kód megadása. A közös fényképalbumok megtekintéséhez követelmény egy Apple-fiók létrehozása, a zenei lejátszási listákhoz pedig az Apple Music előfizetés. A legfontosabb tudnivalókat persze ők is látják majd, de a felhasználói élmény értelemszerűen nem lesz teljes.

A szinte megegyező elképzelésen alapuló Partiful alkalmazást fejlesztő cég társalapítója, Shreya Murthy az Apple Invites bejelentése után nem sokkal az X-en reagált a termékre, méghozzá ironikusan az App Store copycatekre, azaz népszerű appok másolatainak szánt appokra vonatkozó passzusáról szóló idézettel. A Partiful abban különbözik az Apple friss alternatívájától, hogy a használata teljesen ingyenes, míg Murthy szerint az Invites „platformagnosztikus”, amit alátámaszt, hogy az események létrehozásához is iCloud Plus előfizetés szükséges (az iOS 18-at futtató eszközön felül), de nem tűnik valószínűnek, hogy valaki az Apple Invites használata miatt konvertálódjon előfizetővé.