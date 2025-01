Újabb egymilliárdot tol a Google az OpenAI vetélytársába

Az ügyhöz közelálló források szerint a Google ismét több mint egymilliárd dollárt tol bele a generatív AI technológiájáról ismertté vált Anthropic startupba egy újabb körben. A keresőóriás az Anthropic legnagyobb felhőszolgáltató partnere, és korábban már 2 milliárd dollárral szállt be, ezzel 10 százalékos részesedést szerezve a cégben. A 2024-es év végére az Anthropic elsősorban vállalati ügyfelektől származó bevétele elérte az éves egymilliárd dollárt, ami nagyjából tízszeres növekedést jelent az előző évhez képest.

A generatív AI piaca, amelyen az Anthropic és az OpenAI osztozik az olyan óriások mellett, mint a Meta, a Microsoft, a Google és az Amazon egy évtizeden belül egytrillió dolláros bevételt hozhat. Az óriáscégek saját technológiáik mellett a startupokba is befektetnek. Az Anthropic tavaly júniusban mutatta be a Claude 3.5 Sonnet modellt, amit követett szeptemberben a Claude Enterprise szolgáltatás elindítása, ami talán a chatbot indulása óta az egyik legfontosabb történés volt a startupnál.

A Claude chatbotot fejlesztő, 2021 alapított San Franciscó-i Anthropicot egyre nagyobb érdeklődés övezi, nagynevű további befektetői közé tartozik az Amazon is, ami eddig 8 milliárd dollárral támogatta az indulását. A jelentős finanszírozás ellenére az Amazon továbbra is kisebbségi befektető marad, és nincs helye a vállalat igazgatótanácsában. Ezek a befektetések a brit versenyhatóság, a CMA is felkeltették, de a hatóság tavaly ősszel arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi egyesülési szabályok szerint az ügylet mérete és terjedelme miatt nem vizsgálja az ügyletet.

Az Anthropic az AWS-szel is együttműködött, a cég Trainium és Inferentia chipjeit használja a mesterségesintelligencia-modellek betanításához és üzembe helyezéséhez, továbbá az Amazon Web Services szolgáltatáson keresztül értékesít hozzáférést modelljeihez. A startup kiélezett versenyben áll a rivális OpenAI-jal és Elon Musk xAI-jával, amelyek tavaly több mint 10 milliárd dollárt gyűjtöttek össze a Facebook anyavállalatától, a Metától, illetve a Microsoftól.