Lazulnak a határok a Meta digitális vadnyugatán

Mark Zuckerberg pár napja több olyan nagy változtatást is bejelentett a Meta platformjainak működésében és moderálásában az újabb Trump-éra küszöbén, amelyek a cég kommunikációja szerint a „szabad véleménynyilvánítást” fogják támogatni. A gyakorlatban ez a tényellenőrző moderátorok mellőzését és a közzétehető tartalmakra vonatkozó szabályzat lazítását jelenti, első körben az Egyesült Államokban, később más régiókra kiterjesztve.

A Facebookot, Instagramot és Threads-t is érintő lépést kritizáló ellenhangok a bejelentés után többek közt arra hívták fel a figyelmet, hogy a változtatások nyomán sokkal több lesz a gyűlöletkeltő, uszító és téves információkat tartalmazó bejegyzés. A közösségi óriás mindezt azután lépi meg, hogy több éven át próbált jobbára eredménytelenül gátat szabni a problémás bejegyzéseknek, nem sikerült például fékeznie az erőszakra való buzdítást a tavaly januárban történt Capitoliumi felkelés idején sem.

A hírek jobbára a tényellenőrzés gyakorlatának megszüntetésével foglalkoztak a napokban, de a The Intercept sorra vette azokat a moderálásra vonatkozó új szabályokat is a kiszivárgott belsős dokumentumok alapján, melyek a cég alkalmazottainak egy részéből is erős ellenérzést és felháborodást váltottak ki. A Meta platformjain ugyanis már semmi nem akadályozza meg, hogy a felhasználók olyan sértő és dehumanizáló mondatokat írjanak le, mint hogy „a bevándorlók mocskos szarok”, és hogy az LMBTQ+ közösség tagjai mentálisan betegek.

Az új tartalommoderálási irányelvek számos korlátozáson lazítanak, amelyek többek közt olyan érzékeny témákat érintenek, mint az immigráció, a nemi identitás és a gender. A Facebook és Instagram moderátorainak összeálított belsős képzési anyag többek közt a fent említett mondatokat hozza példaként. A kézikönyvként szolgáló dokumentum áttekintést nyújt a moderátoroknak a gyűlöletbeszédre vonatkozó irányelvek változásairól, és végigvezeti őket az új szabályok alkalmazásán, melyek meglehetősen szabadosan kezelik a korábban érzékenynek címkézett témákat.

Az elmúlt években a Meta több intézkedést is bevezetett a politikai tartalmak visszaszorítására, maga Zuckerberg 2021-ben még azt mondta, hogy a felhasználók nem akarják, hogy a „politika és a viták” dominálják a felhasználói élményt. A korábbi törekvéseknek megy most ellen a cég azzal a filozófiával, hogy helyre szeretné állítani a „szabad véleménynyilvánítást”, mintegy megismételve az Elon Musk által bekebelezett, X-szé alakított korábbi Twitter retorikáját.

Zuckerberg szerint a hagyományos média és a kormányok egyre szorosabb cenzúrát szeretnének kikövetelni a közösségi médiában, a tényellenőrzők pedig túlságosan elfogulttá váltak politikailag. A lépésre néhány nappal azután került sor, hogy a Meta globális ügyekért felelős elnökének posztját a republikánus Joel Kaplan kapta meg, aki Sir Nick Clegget, az Egyesült Királyság volt miniszterelnök-helyettesét váltotta, így új szelek fújhatnak a Metánál, Kate Klonick tartalommoderálási politika szakértő szerint a tartalommoderáció határvonalainak meghúzása mindig is politikai kérdés volt, és az új szabályok „neutrálisabbnak” való beállítása egyszerűen hazugság.

A szabályokat érintő változások a felhasználókat is aggasztják, ami már csak azon is lemérhető, hogy a Facebook-alternatívákkal kapcsolatos keresések száma megugrott, a Google Trends szerint nagyobb az érdeklődés az olyan decentralizált közösségi hálózatokra, mint a Bluesky és a Mastodon.