Szorosabban fonódik össze a Google Térkép és a Waze

A Google tíz éve vásárolta fel egymilliárd dollárért a Waze közösségi térképszolgáltatót, melynek egyik nagy vonzóságát a valós idejű forgalmi adatok és közösségi jelentések adják. A Waze ezt a felhasználói bejegyzések alapján finomítja, a szolgáltatás mobilos kliensében egyszerűen lehet eseményeket bejelenteni, legyen szó balesetről, útfelújításról vagy lezárásról. A Google Térkép kevésbé van kiszolgáltatva a felhasználói aktivitásnak, de éppen ezért sokkal kevesebb motiváció is van a Térkép esetében arra, hogy a felhasználók ne csak adatot vegyenek ki, de manuálisan be is tegyenek.

Sok-sok évvel később jött el most az a pont, hogy a keresőóriás a platformot összekeveri saját navigációs alkalmazásával, és a Google Térképéhez hozzáadja a Waze közösség által bejelentett eseményeket. A cég júliusban mesélt először azon tervéről, hogy egyszerűbbé tenné az incidensek jelentését a Térkép és a Waze felhasználók körében, aminek mostanra lett kézenfogható gyümölcse, tehát hogy a Waze adatai hivatalosan is elérhetők a Térképen. Az újdonság fokozatosan válik elérhetővé, de egyelőre nem tudni pontosan, hogy milyen régiókban és milyen ütemezéssel.

A közösségi adatbázison alapuló rendszer lehetővé teszi, hogy az adott jelentés forrását is ellenőrizhessék a felhasználók, és egy interaktív panelen keresztül láthassák, hogy például egy rendőri ellenőrzés még aktuális-e. A Google eleinte nem mutat meg minden adatot, csak a rendőrségi jelentéseket, később fogja integrálni a forgalmi akadályok és útlezárások, dugók, balesetek adatait.

2022 végén a a Waze a keresőcég szervezeti struktúrájába is szorosabban kezdett el beolvadni, a cég egy részlegbe vonta össze az összes olyan csapatot, mely a szolgáltató tulajdonában álló különféle térképszolgáltatásokat fejleszti és karbantartja, ami főleg a Waze-t érintette jelentősebben, ez a lépés akkor vezetőváltásokkal is járt. A Waze csapata a Google Geo részlegbe olvadt be, vagyis abba a teambe, mely a Google Maps mellett többek közt a Google Earth és Street View projektekért felel. A cég szóvivője ugyanakkor hangsúlyozta, és azóta is érvényes, hogy a Waze továbbra is elérhető önálló alkalmazásként a Google portfóliójában.

Az együttműködés mindkét szolgáltatás számára hasznos, mivel a Waze adatai pontosabbá és részletesebbé teszik a Google Térképet, míg a Waze nagyobb elérést érhet el a Google Térkép bázisán keresztül.