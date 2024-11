Komolyabb szinten folytatódik a JavaScript védjegy elleni harc

Legutóbb szeptember végén írt nyílt levelet több mint 2500 érdekelt fél az Oracle számára, hogy hagyja el a JavaScript védjegyét, mey 2009-ben került a cég tulajdonába a Sun Microsystems felvásárlása után. A Sun még 1995-ben kérvényezte a név levédetését az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalánál (USPTO), amit 2000-ben véglegesítettek, és azóta számos alkalommal próbálták rávenni a céget, hogy tegye kvázi szabaddá a programozási nyelv nevének használatát.

Ugyan az adatbázisóriás nem használja fel a JavaScript nevet egyetlen kereskedelmi termékhez sem, de a védjegy tulajdonosaként kontrollt gyakorol a kifejezés felett, melynek eredményeként az olyan JavaScript-orientált szervezeteknek, mint például a JSConf, mellőzniük kell a név használatát a lehetséges jogi következmények megelőzése miatt.

Miután az Oracle már sokadik alkalommal sem vette reagált a fejlesztők kérésére, a Deno JavaScript futtatókörnyezet mögött álló cég a napokban benyújtotta a kérvényt az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalához (USPTO), amiben a „JavaScript" márkanév törlését kéri. Ezzel felszámolható lenne a jogi akadály az előtt, hogy a JavaScript fejlesztői közössége különféle kereskedelmi kontextusokban hivatkozhasson a programozási nyelvre.

A Deno beadványa szerint az Oracle csalást követhetett el a védjegybejelentés során, és az adatbázis-óriás valójában nem kereskedelmi célokra használja a védjegyet, így teljesen indokolatlan annak birtoklása. Így már közvetlenül a hivatalhoz fordultak az érdekelt felek azzal a kéréssel, hogy ha az adatbáziskezelőjéről ismert óriásvállalat nem hajlandó önként lemondani a használatról, akkor a hivatalos szerv törölje a márkavédelmi oltalmat.

Az eljárás következtében ugyanis már az Oracle-nek is aktív lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy továbbra is birtokában maradjon a JavaScript, az eddigi passzív viselkedéssel akár automatikusan elveszítheti azt. A Deno kommunikációja szerint teljesen felkészült a harcra is, mivel elegendő bizonyítékot gyűjtött arra vonatkozóan, hogy a JavaScript ma már egy általános kifejezés, amelyet a fejlesztők és szervezetek széles körben használnak anélkül, hogy bármilyen kapcsolatuk lenne az Oracle-lel.

Amennyiben a JavaScript kifejezés felszabadulna, a jövőben a különféle kapcsolódó projektek, cégek, konferenciák és lényegében bárki szabadon használhatná anélkül, hogy félnie kellene az esetleges pereskedések ellen, amit érvényes védelem mellett az Oracle valószínűleg megnyerne, ráadásul a szabvány hivatalos specifikációja is felvehetné a JavaScript nevet a jelenlegi ECMAScript helyett.