Elindult a ChatGPT AI-keresője

Az OpenAI még a nyár elején jelentette be az Google AI Overview bevezetése után saját AI-keresőjét, az akkor még prototípusként szűk körben tesztelhető SearchGPT-t, aminek széleskörű bevezetése a napokban indult el. Ahogy a szolgáltatás neve is utal rá, az OpenAI nem egy teljesen különálló terméket fejleszt, hanem a ChatGPT kezelőfelületébe építette be a valós idejű, interneten történő információkeresés lehetőségét. A szolgáltatás a meglévő AI-modellt kombinálja a webes kereséssel, dialógusokon keresztül válaszol kérdésekre és tér vissza találatokkal, ahogy az OpenAI fogalmaz: „naprakész információkat biztosít a releváns forrásokra vezető hivatkozásokkal”.

A csevegésen keresztüli valós idejű keresést már széles körben, általánosan elérhetik a ChatGPT fizetős felhasználói, a következő hetek során pedig az ingyenes, a vállalati és oktatási ügyfelek és felhasználók is hozzáférést kapnak, egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen ütemezéssel. Az új keresési funkció valamennyi platformon használható lesz, beleértve iOS, Android, MacOS és Windows rendszereket.

A generatív AI megjelenése után a technológia keresőmotorba integrálása vált a következő fegyverkezési tereppé, annak ellenére, hogy a kezdeti eredmények korántsem voltak tökéletesek például a Google Overview AI példájából kiindulva, és a szerzői jogi aggályok is bonyolítják a helyzetet. A SearchGPT általános hozzáférhetőségével így bezárul a szakadék a Microsoft Bing és a Google Gemini szolgáltatásokkal szemben.

A SearchGPT alatt a finomhangolt GPT-4o modell dolgozik, a prototípust pedig több mint 10 ezer felhasználó tesztelte a nyár folyamán. A frissítés másik nagy előnye, hogy naprakész válaszokat tud adni a ChatGPT, melynek „tudása” korábban a 2021 és 2023-ig elérhető információkat tartalmazta csak, az adott modell függvényében. A jövőben már az aktuális sporteredményekre, részvénypiaci mozgásokra, aktuális történésekre vonatkozó kérdésekre is aktuális információkat tud előásni.

Alapvető probléma, hogy a különféle generatív AI-eszközök nem képesek megítélni az internetről előásott információ hitelességét, ellenben szívesen dolgoznak a felkeresett oldal népszerűsége alapján. A Google AI Overview-val szembeni nagy előnye lehet a SearchGPT-nek, hogy a felhasználók a kereséseket egyszerűen, ráadásul hirdetések nélkül futtathatják, az OpenAI egyelőre nem tervezi a hirdetések elhelyezését a szolgáltatáson belül.

Kérdéses viszont, hogy a sokkal több erőforrást igénylő, és ezáltal a hagyományos lekérdezéseknél költségesebb AI-keresések finanszírozását hogyan oldja meg az OpenAI. Korlátozásokat természetesen szabtak az üzemeltetők, az ingyenes felhasználók csak limitáltan használhatják az AI-keresést.