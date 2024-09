Profitorientált társaságként folytathatja az OpenAI

Az utóbbi hónapokban egyre erősebb kritikák érték az OpenAI szervezeti struktúráját, aminek nyomán hamarosan komoly változások vannak kilátásban. A 2015-ben nonprofit szervezetként indult vállalkozás 2019 óta egyedi hibrid struktúrában működik, az úgynevezett „capped-profit” modellben, így a cég két részből áll: az OpenAI LP profitorientált vállalatból és a non-profit anyavállalatból. Ez a felépítés lehetővé teszi számára, hogy dollármilliárdokat gyűjtsön külső finanszírozás révén, és rendelkezzen a technológiai startupok bizonyos jellemzőivel, például hogy tőkét osszon szét az alkalmazottak számára.

Az ügyhöz közelálló források szerint a ChatGPT-gyártó jelenleg aktívan dolgozik azon, hogy alaptevékenységét profitorientált haszontársaságként végezze a jövőben, amelyet a továbbiakban nem a nonprofit igazgatótanács irányít majd. A várakozások szerint ez a struktúra vonzóbbá teheti a céget a befektetők szemében.

Az OpenAI nonprofit szervezeti része továbbra is működik majd, de kisebbségi részesedést kap a profitorientált társaságban. A folyamat lezárulásának időpontja és üteme egyelőre nem ismert, a források elmondása alapján jelenleg még tárgyalások folynak az ügyvédekkel és a részvényesekkel.

Őszi mix a ghost joboktól a kártékony bootcampekig Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk. Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk.

Őszi mix a ghost joboktól a kártékony bootcampekig Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk.

A folyamat előrevetíti, hogy a AI-piac úttörő szereplőjénél a színfalak mögött jelentős változások várhatók a menedzsmentben is. Az OpenAI volt technológiai igazgatója, Mira Murati szerdán jelentette be váratlanul, hogy távozik a cégtől, őt többen is követték.

Szervezeten belül tavaly novemberben hágtak tetőfokára a feszültségek, miután az eredeti igazgatótanács puccsot próbált végrehajtani Sam Altman vezető ellen. A testület többek közt a vezető azon törekvését sem nézte jó szemmel, hogy gyors tempóban kerüljenek piacra a fejlesztett kereskedelmi termékek az eddig meg nem oldott biztonsági és etikai problémák ellenére. Egyúttal megkérdőjeleződött az is, hogy az OpenAI folytatható-e egy nonprofit szervezet égisze alatt.

Miután Altman visszakerült székébe a befektetők támogatásával, az igazgatótanács több technológiai vezetővel bővült ki, köztük Bret Taylor, a Salesforce korábbi társ-vezérigazgatója elnökletével. A jelenlegi felállásban bármilyen vállalati változtatáshoz a kilencfős nonprofit igazgatótanács jóváhagyása szükséges. A non-profit irányítás megszüntetése után az OpenAI-t a későbbiekben egy tipikus startupként működhet, és ezt a lépést általában üdvözlik a befektetők, akik már eddig is milliárdokat öntöttek a vállalatba.

Az OpenAI újabb finanszírozási kör bevonására készül, ami után már 150 milliárd dollárra rúghat értéke, hasonlóan az Uberéhez. A potenciális befektetők listáján a források szerint szerepel az Apple és az Nvidia is.

A nonprofit modell nem teljesen idegen a techszektorban: ott van például a Mozilla Corporation anyavállalatként működő Mozilla Alapítvány, de az OpenAI-jal ellentétben a Mozilla soha nem vett fel pénzt kockázati és vállalati befektetőktől. A szervezet a bevétel nagy részét termékfejlesztésbe fekteti vissza, és egy részét a nonprofit szervezet programjaira fordítja.

Az OpenAI új struktúrája már jobban hasonlítana fő riválisa, az Anthropic és az Elon Musk-féle xAI felépítéséhez, amelyek haszontársaságként vannak bejegyezve, egy olyan for-profit formában, amelynek célja a hivatalos kommunikáció szerint a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság előmozdítása a nyereségszerzés mellett.