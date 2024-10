Saját chipen dolgozik az OpenAI

Nem hivatalos források szerint saját, részben házon belül tervezett processzorokkal kívánja kiegészíteni mesterséges intelligencia modelleken dolgozó adatközpontjait az OpenAI. A cég a Broadcommal és a TSMC-vel közösen dolgozik egy olyan megoldáson, mely a piacvezető Nvidia-hoz kötődő beszállítói függőséget legalább kis mértékben feloldhatja rövid távon.

Az OpenAI az önálló(bb) ellátás érdekében több opciót is számításba vett, melyek között szerepelt többek között, hogy a cég nem csak saját maga tervezi, hanem házon belül is állítja elő a processzorokat. A saját fabok felépítését ugyanakkor a rendkívüli költségigények és időszükséglet miatt elvetették a cégnél.

A Reuters riportja szerint a ChatGPT mögött álló cég hónapokon keresztül tárgyalt a chiptervezésben régi motorosnak számító, több amerikai technológiai multival együtt dolgozó Broadcommal az együttműködésről, mely a chipek tervezésén túl a gyártókapacitás lekötésében is közreműködött a világ legnagyobb bérgyártójánál, a TSMC-nél.

A lap forrásai úgy tudják, hogy a két cég által közösen fejlesztett chip nem a mesterséges intelligencia modellek feltanítására, hanem típuskövetkezetés-feladatokra lesz optimalizálva.

Az új adatközponti megoldások várhatóan 2026-ra készülhetnek el és a Broadcom mellett más partnerek is részt vehetnek a fejlesztési folyamatban.

Az OpenAI fenti stratégiája alapvetően jól illeszkedik abba az iparági trendbe, melyben a mesterséges intelligencia modelleket üzemeltető technológiai multik igyekeznek a beszállítói láncban nyomasztó fölénnyel jelen lévő Nvidia termékei mellett saját megoldásokat fejleszteni.

Így létezik már és/vagy gyártás alatt áll saját adatközponti processzor a Google-nél, a Meta-nál, a Microsoftnál és az Amazonnál is. Eközben független beszállítóként az Nvidia legnagyobb riválisa, az AMD is próbál magának egyre több partnert levadászni - többek között az OpenAI-jal is megállapodott már a cég, mely hozzájárulhat ahhoz, hogy 2024-ben a vállalat AI-rendszerchipekből származó árbevétele elérje a 4,5 milliárd dollárt.