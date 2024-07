Itt az OpenAI válasza a Google AI-keresőjére

Idő kérdése volt, hogy a Google AI Overview bevezetése után az OpenAI is előálljon egy saját megoldással, melynek prototípusát csütörtökön jelentette be. A SearchGPT-t egyelőre egy szűk felhasználói csoport teszteli, ütemtervet még nem tudni arra vonatkozóan, hogy a szélesebb közönség mikor veheti használatba.

Ahogy a szolgáltatás neve is utal rá, az OpenAI nem egy teljesen különálló terméket fejleszt, hanem a ChatGPT-be építi be a valós idejű, interneten történő információkeresés lehetőségét. A jelenlegi prototípus a cég AI-modelljeit kombinálja a webes kereséssel, dialógusokon keresztül válaszol kérdésekre és tér vissza találatokkal, ahogy az OpenAI fogalmaz: „naprakész információkat biztosít a releváns forrásokra vezető hivatkozásokkal”.

A keresési funkcióval a vállalat a meghatározó keresőpiaci szereplők közvetlen versenytársává lép elő, így a Google mellett többek közt a Microsoft által birtokolt Bing is rivális szolgáltatás. A generatív AI megjelenése után a technológia keresőmotorba integrálása vált a következő fegyverkezési tereppé, annak ellenére, hogy a kezdeti eredmények korántsem tökéletesek, és a szerzői jogi aggályok is bonyolítják a helyzetet.

A kiadók és az OpenAI kapcsolata már most is terhelt, számos hírügynökség és médiatermék, köztük a New York Times, a Chicago Tribune, az Intercept indított jogi eljárásokat a szerzői jogok vélt megsértése miatt. A felperesek állítása szerint az OpenAI a hozzájárulásuk nélkül használta fel védett anyagaikat bármilyen kompenzáció nélkül, lényegében plagizálja a cikkeket. Az OpenAI szerint a nyíltan hozzáférhető adatok és cikkek felhasználása a termékeit hajtó modellek képzéséhez nem illegális tevékenység, azzal a fő érvvel, hogy egy teljesen más szolgáltatást hoznak létre „méltányos használattal”.

A Google májusban elindított AI Overview funkciója a Gemini nagy nyelvi modellre épül, első körben az Egyesült Államokban használható, később érkezik más országokba minden platformon, weben és mobilon egyaránt. Az egyelőre kísérleti és korlátozottan elérhető funkciót használatba vevő felhasználók képernyőmentései az elérhetőség kiterjesztése után elárasztották a közösségi felületeket, mivel egyes esetekben nem csak hamis vagy félrevezető, de egészen bizarr válaszokat és tanácsokat ad a szolgáltatás.

Alapvető probléma, hogy a különféle generatív AI-eszközök nem képesek megítélni az internetről előásott információ hitelességét, ellenben szívesen dolgoznak a felkeresett oldal népszerűsége alapján, így kerülhetett bele a kavicsok evéséről szóló tanács a The Onion portálon megjelent szatíra cikk nyomán, ami rendkívül olvasott volt. A keresőóriás szerint a az AI Overview egészen másként működik, mint a széles körben elérhető chatbotok és más nagy nyelvi modellekre épülő szolgáltatások, mivel nem csak a képzési adatok alapján állítja elő a kimenetet. Magát a funkciót egy speciális nyelvi modell működteti, amibe integrálták a „hagyományos" internetes keresési feladatok elvégzésére kialakított webes rangsoroló rendszert a jó minőségű eredmények azonosítására. Így az eszköz nem csak szöveges választ generál, de releváns linkeket is ajánl. A cég ezzel magyarázza, hogy a funkció „nem hallucinál”, tehát nem talál ki dolgokat olyan értelemben, mint más generatív termékek, hanem mindig valamilyen internetről elérhető információból dolgozik.

A funkció szélesebb körű bevezetése előtt talán képes lesz finomhangolni a cég a problémákat, de egyelőre úgy tűnik, hogy az AI Overview továbbra is időnként szokatlan vagy megbízhatatlan eredményekkel térhet vissza, mivel már alapjában lehetőséget ad rá a rendszer, amire épült. Kérdéses, hogy az OpenAI miként fogja ezt kiküszöbölni, és tanult-e bármit a Google példájából.

A Perplexity AI-alapú keresőmotor is hasonló problémákkal szembesült eddig, több kiadótól kapott jogi fenyegetéseket, amiért sok esetben komplett cikkek szövegeit adja válaszként.