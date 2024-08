Még nem látszik a nagy leállás a CrowdStrike eredményein

Mivel a CrowdStrike szoftvercéghez fűződő globális kékhalálozás a pénzügyi negyedév utolsó két hetében, július 19-én történt, még nem volt látható hatása a negyedéves eredményekre - de ami késik, nem múlik. A CrowdStrike kiberbiztonsági szoftvergyártó erős második negyedéves pénzügyi eredményről számolt be, de a júliusi globális leállás miatt is csökkentette az egész évre vonatkozó előrejelzését.

A július 31-én végződő időszak során 32 százalékkal sikerült növelni a bevételt 936,9 millió dollárra (a várt 959 millió dollár helyett) az előző év azonos időszakában jelentett 713 millió dollár után.

A cég emellett az általánosan elfogadott számviteli elvek (GAAP) szerinti nettó 47 millió dollár jövedelmet könyvelhetett el, ami a megelőző időszakban mindössze még 8,5 millió dollár volt. A nem GAAP szerinti nettó bevétel 260,8 millió dollár volt, szemben a 2024. második negyedévi 180,0 millió dollárral.

Az Annual Recurring Revenue (ARR), azaz az ismétlődő, előfizetésből származó, éves bevétel 3,86 milliárd dollár volt, ami meghaladta a korábbi 3,85 milliárd dolláros konszenzust, szintén 32 százalékos növekedéssel.

George Kurtz vezérigazgató szerint az incidens „rávilágít a CrowdStrike ellenállóságára". De annak, hogy milyen hatásai lesznek a fiaskónak, abban az új ügyfelek kulcsfontosságú szerepet játszanak majd, ennek viszont csak egy-két negyedévvel később lesz látható jele az eredményjelentésekben.

A meglévő ügyfelek, főleg akik már régóta támaszkodnak a CrowdStrike biztonsági termékeire, jó eséllyel nem fognak váltani a hibás frissítés miatti csalódottság ellenére, már csak amiatt sem, mert a modulrendszer miatt nem olyan egyszerű az átállás. A CrowdStrike szolgáltatásaira évente legalább 100 000 dollárt költő ügyfelek 48 százaléka legalább nyolc modult, azaz különböző, a Falcon platformhoz csatlakozó terméket használ – és ezeknek a termékeknek a leváltása más gyártók alternatíváira költséges és időigényes folyamat.

A 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó iránymutatásában a szoftvercég 3,89–3,9 milliárd dollárra korrigált lefelé, szemben a korábban előrejelzett 3,98–4,01 milliárd dolláros bevétellel.

A biztonsági cég részvényei 32 százalékot estek az incidenst követő 12 napban, így körülbelül 25 milliárd dollárral csökkent piaci értéke. A céget több oldalról is szeretnék elszámoltatni: Kurtz vezérigazgatót tanúvallomás tételére hívták be az Egyesült Államok Kongresszusa előtt, a Delta Airlines pedig kártérítést szeretne kisajtolni a szoftvercégből. A légitársaság szerint körülbelül 500 millió dolláros kiesést jelentett neki az incidens. Pereltek a részvényesek is azzal a váddal, hogy a kiberbiztonsági vállalat félrevezette őket, és nem adott megfelelő tájékoztatást arról, hogy fenn áll a kockázata egy olyan kiterjedtségű incidensnek, mint a július végi tömeges kékhalálozás.