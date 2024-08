Szorongatja az Apple a Patreon nyakát

A Patreon alkalmazás App Store-ból való eltávolításával fenyegetőzik az Apple, amennyiben az alkotói platform lehetőséget ad a művészeknek arra, hogy harmadik felek számlázási lehetőségeit használják előfizetésekhez a cég saját appon belüli vásárlási rendszere helyett. A vállalat már megkezdte a 16 hónapos migrációs folyamatot, melynek során 2025 novemberig minden alkotót az Apple iOS alkalmazáson belüli vásárlási rendszerébe terelnek át.

A Patreon arról is tájékoztatta az alkotókat, hogy 2024 novemberétől az előfizetéses számlázásra kell átállni, de dönthetnek arról, hogy az Apple jutalékának fedezéséhez magasabb díjjal árazzák-e be a tagságukat, vagy maguk vállalják át a díjat. De dönthetnek úgy is, hogy az app beállításai közt 2025 novemberéig elhalasztják az átállást, ám ez esetben nem tudnak tagságokat kínálni, amíg át nem veszik az Apple iOS alkalmazáson belüli vásárlási rendszerét.

Az újabb érő botrány csak olaj a tűzre, miután az Apple a Fortnite-készítő Epic Games-szel vívott jogi csatát, és melynek során ugyan a bíróság úgy ítélte, hogy a cupertinói cég nem monopolista, de arra kötelezte, hogy engedélyezze az egyéb fizetési lehetőségekre vezető hivatkozásokat az alkalmazásokban. A Patreon esete ismét annak példája, hogy az Apple App Store szabályai egyenlőtlenül vannak alkalmazva, ezzel már többször megvádolták a céget.

A Patreon eddig egy szürke zónában mozgott, mivel az előfizetéses ajánlatok egy része elérhető volt az alkalmazásban is, míg más része nem. Bár a cég elismerte, hogy nem kötött semmilyen külön szerződést az Apple-lel az App Store díjainak kikerülésére, az alkalmazás egy ideje képes megkerülni az Apple alkalmazáson belüli számlázási követelményeit.

A platform érthető mód nem örül az Apple oldaláról mutatkozó nyomásnak, és hogy mostantól be kell tartania a szabályzatot, szerinte a lehetőségek egyike sem mondható ideálisnak az alkotók szempontjából, tehát sem az előfizetési árak emelése, sem a költségek saját maguk általi felvállalása. A cég azt is hangsúlyozza, hogy a díjak csak az iOS-es alkalmazásra vonatkoznak egyébként, webre és Androidra nem.