Megérkezett a Zoom dokumentumszerkesztője

A Zoom még tavaly év végén beszélt első alkalommal a Zoom Docs-ról, egy üzleti ügyfeleket és szervezeteket célzó "moduláris munkakörnyezetet" biztosító szövegfeldolgozó-szerkesztő eszközről, ami a Microsoft és a Google szerkesztőinek nyújt alternatívát. A Zoom Docs a napokban vált általánosan hozzáférhetővé a Zoom Workplace-en belül, így a felhasználók már a desktopos Zoom Workplace appban és a szoftver online verziójában tesztelhetik az MI-funkciókkal megtámogatott dokumentumszerkesztőt.

A szövegszerkesztőnek köszönhetően a felhasználónak nem kell váltogatnia a videókonferencia-platform és más programok között az értekezletekkel kapcsolatos dokumentumok létrehozásához, szerkesztéséhez és megosztásához.

Az AI-asszisztens bekapcsolásával a felhasználó automatikusan leiratokat és összegzéseket készíthet a meeting alatt a legfontosabb információkról, amiket valós időben szerkeszthet is a többi résztvevővel a felhőalapú szövegfeldolgozási eszközöknek köszönhetően.

A Docs tartalmi blokkokat használ a dokumentum felépítéséhez, így a moduláris megközelítéssel a felhasználó szabadon alakíthatja az elemek elrendezését. Adott emellett a hozzászólások hozzáfűzésének lehetősége, így a kollégák véleményeket és visszajelzéseket adhatnak egyetlen dokumentumban.

Az ingyenes Zoom Workplace-fiókkal rendelkezők akár tíz dokumentumot is megoszthatnak díjmentesen, a korlátlan használat a Workplace Pro, Business, Business Plus, Education és Enterprise előfizetői csomagokhoz tartozik. A Zoom Docs lehetővé teszi a .DOCX, .TXT, .XLSX és .CSV formátumú fájlok importálását is.