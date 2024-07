Google Dokumentumok klón jön a Protontól

A végpontok közti titkosítást kínáló szolgáltatásairól ismert Proton útnak indította saját Google Dokumentumokra hajazó szövegszerkesztőjét, a Proton Docs-ot, amit tőle megszokott mód az erős privacy-fókusz hangsúlyozásával próbál megkülönböztetni a már piacon lévő hasonló ajánlatoktól. A cég elsősorban az egészségügy, a média, pénzügyi és a jogi területeken dolgozó vállalkozások és magánszemélyek számára ajánlja a többféle formátumot, beleértve a .docx-et is támogató szerkesztőt.

A Docs kezelőfelületében is sokban hasonlít a Google által kínált szerkesztőhöz, a fehér oldalak tetején formázási eszköztár található, és az alapvető formázási funkciók mellett a Google Dokumentumokhoz hasonlóan kollaborációs eszközök támogatják a produktivitást. A felhasználók meghívásos alapon további szerkesztőket adhatnak hozzá a dokumentumok megtekintéséhez és szerkesztéséhez, aminek feltétele, hogy a másik fél is rendelkezzen Proton-fiókkal, utána valós időben egyszerre szerkeszthetik az egyes elemeket, vagy megjegyzéseket szúrhatnak be.

A szerkesztő a Proton Drive felhős tárhelyszolgáltatás ingyenes szintjén válik elérhetővé a következő napok során, így fizetni sem kell érte. A bevezetés első szakaszában egyelőre csak webre és asztali számítógépekre optimalizált változat érkezik, a későbbiekben más platformokon is használható lesz, ahogy a cég kendőzetlenül fogalmaz: az ütemtervben megtalálható minden olyan fejlesztés és funkció, ami a Google szolgáltatását is jellemzi.

A lépés egyben sejtetné, de a cég egyértelműen még nem beszélt róla, hogy a jövőben más, a Google Workspace alkalmazásainak alternatívájával bővítené ki saját portfólióját, de az elmúlt években tett lépések erre utalnak. A Drive tárhelyen és a Proton levelezőjén túl már saját VPN-szolgáltatással, titkosított naptárral és jelszókezelővel bővült a termékek listája, így nem lenne meglepő, ha a szövegszerkesztő után akár egy Excel-alternatív is szóba jönne a jövőben.

Proton-termékhez hűen a cég a Docs-ot is a biztonsággal reklámozza: a cég közleménye szerint minden dokumentum, billentyűleütés és kurzormozgatás valós időben kerül titkosításra a végpontok között, emellett a felhasználói adatokat sem használják fel.