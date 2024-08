Natív backup megoldással bővül a Microsoft 365

Általánosan is elérhetővé vált a Microsoft 365 Backup szolgáltatás és a Microsoft 365 Backup Storage platform, amiről első ízben a tavalyi Inspire eseményen beszéltek a redmondiak, de eddig csak egy szűk kör próbálhatta ki.

A kritikusnak számító, aktívan használt adatokról biztonsági mentést készítő megoldás elsősorban gyors implementációt kínál a szervezetek számára azzal a céllal, hogy előre nem látható adatveszteség esetén elkerülhető legyen a helyreállítási folyamat hosszúra nyúlása, garantálva az üzlet folytonosságát. Akár ransomware-támadásról, vagy óvatlan adattörlésről van szó, az adatok visszaállítása akár hónapokig eltarthat, például a postafiókok és SharePoint-környezetek száma a nagyobb szervezetek esetében gyorsan növekszik, és rendkívül időigényes lehet minden kis fájlt visszaállítani.

Ugyan a Microsoft 365 szolgáltatásban tárolt adatokról több külső gyártó megoldásával is lehet biztonsági mentést készíteni, de a Microsoft 365 Backup összes adata a cég környezeteiben található, így gyorsabban hozzáférhető, ez vonatkozik a OneDrive-ra, a Microsoft Exchange-re és a SharePointra is. A cég tájékoztatása szerint így akár órákra rövidíthető le a helyreállítási folyamat, nem pedig hetekig vagy órákig kell rá várni.

A Microsoft 365 Backup Storage platform egyben lehetővé teszi a külsős szolgáltatóknak, hogy saját integrált alkalmazásukon keresztül a natív Microsoft 365 Backup előnyeit biztosítsák. Végfelhasználói oldalról jól hangzik, hogy gyorsabb a helyreállítás, de egy biztonsági mentés még nem jelent teljes védettséget. Nem valószínű az sem, hogy a szervezet összes adata a Microsoft szolgáltatásain belül helyezkedik el.

Sander Schreven, a Veeam munkatársa a bejelentés kapcsán elmondta, hogy már 16 millió Microsoft 365 felhasználónak biztosítanak biztonsági mentési és helyreállítási lehetőségeket, és integrálni fogják a Microsoft által kínált API-kat is. A Commvault szintén integrálta a Microsoft 365 Backup Storage-t, amit a Commvault Cloud Backup and Recovery for Microsoft 365 szolgáltatáson keresztül nyújt.

A Microsoft 365 Archive API mindkét irányban működik, így a vállalatok tudnak majd a Salesforce-ból vagy az AWS-ből származó adatokat is tárolni a 365 Backuppal.

Andrew Kerr, az Acronis szakértője szerint a helyreállítás ugyan mind korábbinál gyorsabbá válhat, nem ajánlott csak egyetlen szolgáltatásra támaszkodni, ha biztonsági mentésről van szó. a jól ismert 3-2-1 szabály szerint legalább három fizikai példányt érdemes tartani az adatainkról, kettőt különböző adathordozón, egyet pedig off-site, a felhő szolgáltató adatközpontjában, vagy egy külső helyszínen.

A Microsoft 365 Backup a Microsoft 365 felügyeleti központján keresztül érhető el, az előfizetéses modellnek köszönhetően a szolgáltatás könnyedén bővíthető, így a vállalkozások a növekedésük ütemében tudják növelni a mentési kapacitást.