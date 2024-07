Most a Samsunggal hadakozik a Fortnite készítője

Bár az Epic Games a közelmúltban sikeres csatát vívott az Apple-lel szemben, így négy év szünet után visszatér iOS-re a Fortnite, és az Epic saját alkalmazásboltja is elérhetővé válik az EU-ban, nem éri be ennyivel a cég. A felhasználók szabad döntéséért, valamint az alternatív fizetési módok és alkalmazáspiacok használatáért küzdő stúdió most a Samsung gyakorlatait kritizálja, és tiltakozásul (vélhetően átmenetileg) felfüggesztette a Fortnite elérhetőségét a Galaxy Store-ban, miután a dél-koreai gyártó agresszívabb lépéseket jelentett be a sideloading visszaszorítására.

A Samsung One UI 6.1.1 frissítésével a beépített Auto Blocker funkció nem csak malware-eket és egyéb rosszindulatú kártevőket blokkolja, hanem a nem hivatalos alkalmazásáruházakból letöltött, vagy ismeretlen forrásokból származó appok futtatását is megakadályozza. A módosítást a Samsung Galaxy Z Fold 6 és a Galaxy Z Flip 6 eszközök tulajdonosai fedezték fel, és úgy tűnik, hogy az egyébként alapértelmezetten bekapcsolt Auto Blockert manuálisan kell kikapcsolni ahhoz, hogy az appok használhatók legyenek. A változás nem érinti a korábbi verziókat, pl. a One UI 6.0-át futtató eszközöket.

Az Epic Games szerint ez a gyakorlat versenyellenesnek minősül, mivel az Auto Blocker, mint biztonsági fejlesztés kikapcsolása nagyobb veszélynek teszi ki az eszközöket, és választási helyzet elé állítja a felhasználókat: vagy az erősebb védelem, vagy a sideloadolt appok használata mellett kell állástfoglalniuk. A lépéssel a Samsung egyben a felhasználókat láthatóan igyekszik saját Galaxy Store áruháza, valamint a jól bevált Google Play Áruház felé terelni.

A stúdió tiltakozásul leveszi a Fortnite-ot a Samsung boltjából, helyette olyan független piactereket tervez támogatni a jövőben, mint az AltStore, valamint saját Epic Games Store piactere, amely idén fog elérhetővé válni. Érdemes kettős mércével vizsgálni a helyzetet: ebben az esetben az Epic úgy gondolja, hogy a sideloading a legjobb opció, és az alternatív boltok felé tereli a felhasználókat, így nem lehetne kijelenteni, hogy a hozzáállása nagyon különbözne a Samsungétól.