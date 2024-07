A Bing is megkapja a generatív keresést

Idő kérdése volt, hogy a Google AI Overview bevezetése után a versenytársak is előálljanak saját megoldásaikkal: az OpenAI múlt héten bejelentette a SearchGPT-t, ami lényegében a ChatGPT-be épített valós idejű, interneten történő információkeresés lehetőségét jelenti. A jelenlegi prototípus a cég AI-modelljeit kombinálja a webes kereséssel, dialógusokon keresztül válaszol kérdésekre és tér vissza találatokkal, ahogy az OpenAI fogalmaz: „naprakész információkat biztosít a releváns forrásokra vezető hivatkozásokkal”.

A generatív keresés terepére felsorakozott a Microsoft is, miután a napokban bejelentette, hogy a Bing keresőmotor is generatív funkciókkal bővül. Az egyelőre csak szűk felhasználói kör számára elérhető funkció nagy- és kis generatív modellek kombinációján alapul (hogy konkrétan melyeken, azt nem részletezte a cég), összesíti az internetről származó információkat, és összefoglalót generál válaszul a keresési lekérdezésekre. A google-ös AI Overview-hoz hasonlóan a funkció használata opcionális, így kikapcsolható, tehát a generált összefoglalók eltüntethetők a találati eredmények listájának tetejéről.

A generatív AI megjelenése után a technológia keresőmotorba integrálása vált a következő fegyverkezési tereppé, annak ellenére, hogy a kezdeti eredmények korántsem tökéletesek, és a szerzői jogi aggályok is bonyolítják a helyzetet. A Google májusban elindított, egyelőre szűkebb körben elérhető AI Overview funkcióját használatba vevő felhasználók képernyőmentései az elérhetőség kiterjesztése után elárasztották a közösségi felületeket, mivel egyes esetekben nem csak hamis vagy félrevezető, de egészen bizarr válaszokat és tanácsokat ad a szolgáltatás.

Az AI-összefoglalók azt a kockázatot is magukban rejtik, hogy kannibalizálják a forrásoldalakra érkező forgalmat, és bár a Google ezt határozottan tagadja, egy tanulmány szerint akár 25 százalékkal is vissza tudja vágni a kiadók forgalmát, ha a cikkeikre vezető hivatkozások háttérbe szorulnak. A Microsoft a maga részéről ragaszkodik ahhhoz, hogy próbálja megtartani az egyensúlyt a generatív keresés bevezetése után is, hogy ne csökkenjen a kiadók forgalma, de egyelőre se részleteket, se statisztikákat nem tudott szolgáltatni ezzel kapcsolatban.

Vajon tényleg úgy felforgatja-e a piacot a mesterséges intelligencia, ahogy arra szakemberek számítanak, mit mond erről a Google és hogy látja mindezt a SEO szakma? Illetve megállja-e a helyét az a megállapítás, hogy a Google kereső az AI nélkül is hanyatlásnak indult már évekkel ezelőtt? A témáról a Google kapcsán korábban már bővebben beszélgettünk HWSW Weekly adásunkban.