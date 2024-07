Kivonul a Kaspersky az Egyesült Államokból

A közelmúltbeli korlátozások hatására a Kaspersky Lab július 20-tól kezdve fokozatosan megszünteti tevékenységét az Egyesült Államokban, a jövő hónapban elbocsátja amerikai alkalmazottait is. A vállalat közleménye szerint értékelte az elmúlt időszakban hozott jogi intézkedések hatásait, melynek során arra jutott, hogy az amerikai piacon többé nem életképesek az üzleti lehetőségei, így a későbbiekben inkább továbbra is a stratégiai piacokon fektet be.

Az utolsó szöget az orosz cég amerikai koporsójába az jelentette, hogy a Biden-adminisztráció június végén betiltotta a Kaspersky Lab antivírus szoftverének értékesítését az Egyesült Államokban, miután a cég orosz kormányzattal való szoros kapcsolatát kritikus nemzetbiztonsági kockázatként értékelte.

A Kaspersky szoftverek amerikai értékesítését érintő új korlátozások mellett a szofverfrissítések letöltése, a viszonteladás és a termék licencelése is tiltottá válik a rendelet szeptember 29-i hatályba lépése után, de a Kaspersky-re már a bejelentéstől számított 30 nap múlva, tehát július 20-tól érvényes lesz, hogy nem köthet új üzleteket az USA-ban - innentől kezdi el a vállalat a kivonulást is.

Az amerikai fél régóta képviseli azt az álláspontot, hogy a Kaspersky aktív együttműködést folytat az orosz titkosszolgálati rendszer egyik tagjával, az FSB-vel. A belsős levelezések alapján több sajtóértesülés is arról szólt korábban, hogy a Kaspersky az FSB kérésére fejlesztett nem nyilvános biztonsági technológiákat és olyan közös titkos projekteken dolgozott, amelyekről a cég tudta, hogy ártanának az imázsának.

A Trump-kormány 2017-ben már levette az engedélyezett beszállítók listájáról a Kaspersky-t, és elnöki rendelettel tiltotta meg a kormányügynökségeknek és egyéb szerveknek, hogy az orosz cég által fejlesztett megoldásokat vásároljanak saját használatra. Korábban a védelmi kiadásokat szabályozó költségvetésben tiltotta meg a Kongresszus a Kaspersky termékek megvásárlását az amerikai katonaságnak, és már ekkor is látszott, hogy ezek az intézkedések csak a nyitányai voltak a a Kaspersky teljes amerikai kitiltásának.