Kagylómobillal erősít a Honor

A Honor csütörtökön bemutatta első flip, azaz kagylóhéjjal összehajtható mobilját, amivel a kínai gyártó tovább erősítené pozícióját olyan versenytársakkal szemben, mint a Samsung. Ugyan az IDC piackutató szerint 2024 első negyedévében a Honor volt a kínai mobilpiac legnagyobb szereplője részesedés alapján, a cégnek eddig nem volt hasonló terméke. Az amerikai szankciók miatt a Huawei szárnya alól kivált márka 2020 óta agresszív növekedési stratégiát folytat, azóta számos csúcskategóriás készüléket dobott piacra, amelyek nehezebbé tették a helyzetet az Apple és a Samsung számára a globális piacon.

A Honor Magic V Flipet egyelőre csak Kínában kezdik el értékesíteni, de a cég sok esetben terjeszti ki eszközeinek elérhetőségét idővel a nemzetközi piacokra. A kínálatban már van egy foldable készülék, a Magic V2, de az új Magic V Flip az első függőlegesen összecsukható, tehát kagyló kialakítású modellje a márkának.

Mivel már mindkét típusú foldable mobil megtalálható a kínálatában, a Honor erősebb lábon állhat a piacon az Oppo, a Vivo és a Samsung hasonló készülékeivel szemben. Május végén arról írtunk: a hajlítható kijelzős okostelefonok szegmensében most csökkent először a legmeghatározóbb szereplőnek tekintett Samsung Electronics részesedése. Az új piacvezető nem kevésbé meglepő módon az a Huawei lett, melynek első hajlítható kijelzős okostelefonja, a Mate X éppen a 2019-ben életbe lépett amerikai embargók miatt nem hódíthatta meg a világot.

Mindent vivő munkahelyek Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban. Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

Mindent vivő munkahelyek Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

A Counterpoint Research piacfelmérése alapján az idei első negyedévben a hajlítható kijelzős okostelefonok globális eladása éves szinten csaknem a felével nőtt, ami hat egymást követő negyedév legnagyobb növekedési rátájának számít. Ráadásul a növekedés ezúttal jelentős mértékben a kínai gyártók, illetve a kínai piac olykor egészen extrém mértékű erősödésének köszönhető, közülük is kiemelkedő a nagy visszatérő Huawei teljesítménye, mely 257%-kal tudta növelni eladásait - jelentős részben a honi piacon.

Ezzel a kínai gyártó a teljes piac 35%-át tudhatta magáénak az év első negyedévében, míg a Samsung piacrésze a tavalyi 58%-ról 23%-ra esett vissza. Szintén őrült ütemben erősödött a HONOR és a Motorola, előbbi 460%-kal, utóbbi 1473%-kal tudta növelni a foldable készülékek forgalmát az év első három hónapjában (előbbi a Magic V2-nek, utóbbi a Razr 40-nek köszönheti a sikereket).

Ezt tudja a kagylómobil

Ami a specifikációkat illeti, egy korrekt hardverről van szó a Honor Magic V Flip esetében. A legszembetűnőbb a 4 hüvelykes LTPO OLED fedőképernyő, ami 1092 x 1200 pixeles felbontással (405 ppi), 120 Hz-es adaptív frissítési frekvenciával, akár 1600 nits maximális fényerővel rendelkezik. A külső képernyőt a cég eddig főleg azzal promózta, hogy egyszerre több alkalmazást is lehet rajta kezelni majd úgy, hogy magát a készüléket ki sem kell nyitni. A főkijelző egy 6,8 hüvelykes LTPO OLED kijelző FHD+ felbontással, 21:9-es képaránnyal és 120 Hz-es adaptív frissítési frekvenciával, 3000 nites csúcsfényerővel büszkélkedhet. Belül Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipkészlettel, legfeljebb 16GB RAM-mal és 1TB tárolóval kapható, a belépő modell mindössze 12GB RAM-mal és 256GB tárolóval rendelkezik.

A kínai márka természetesen nem hagyta ki az AI-t sem, ami manapság inkább már alapelvárásnak tekinthető az újabb és újabb modellek és funkciók bejelentése közepette. A Honor említést tett a mobil AI-funkcióiról, köztük a Honor AI Portrait Engine nevű fejlesztésről, amely automatikusan képes javítani az elmosódott háttereket a felvételeken. Ha már kamerázás: a Magic V Flip egy 50 megapixeles főkamerát kínál Sony IMX906 érzékelővel (1/1.56” méret és f/1.9 rekeszérték), optikai képstabilizátorral és egy 12 megapixeles ultraszéles modullal, amely makroobjektívként is használható. Van egy 50MP-es előlapi kamera is, amely IMX816 érzékelőt használ és autofókuszra is képes.

Szoftver terén az Android 14-en alapuló MagicOS 8.0-t kapta a modell, az akkumulátor pedig egy 4800 mAh-s telep, ami támogatja a 66 W-os gyorstöltést. Ami az árakat illeti, a 12/256 GB-os változat ára 4 999 kínai jüantól indul, ami átszámítva nettó 255 ezer forintot jelent. A csúcskategóriás 16 GB RAM és 1 TB tárhellyel ellátott modell ára már 5 999 kínai jüan, azaz körülbelül nettó 307 ezer forintot valószínűsít. A gyártó egyelőre viszont nem erősítette meg, hogy a Magic V Flip egyáltalán és mikor lehet kapható a kínai piacon kívül.