Lezárult a versenyhivatal Viber elleni vizsgálata

A GVH 2020-ban indított versenyfelügyeleti eljárást annak kiderítésére, hogy a Viber alkalmazással kapcsolatos egyes kereskedelmi gyakorlatok tisztességtelennek minősültek-e. A chatapp tulajdonosa ugyanis azt állította, hogy az alkalmazás ingyenes és biztonságos, ám feltételezhető volt, hogy az ezt garantáló, a végpontok közötti titkosítás nem érvényesül alkalmazáson belüli valamennyi beszélgetés vonatkozásában (pl. chatbotok használatakor vagy a közösségen belüli interakció alatt). Így a cég megtéveszthette a felhasználókat. Az ingyenesség pedig azért volt vitatható, mert adataik átadásával a felhasználók ellentételezést nyújtanak a szolgáltatásért, azaz, a vállalkozás megtéveszthette a fogyasztókat az ingyenesség állításával.

A vállalkozás továbbá nem tette magyar nyelven is hozzáférhetővé a Viber alkalmazás igénybevételének legfontosabb feltételeire (pl. az adatkezeléssel érintett adatokra, a végpontok közötti titkosítással érintett beszélgetések körére) vonatkozó tájékoztatásokat a magyarországi fogyasztók számára, ami szintén minősíthető tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatásának.

A GVH vizsgálata a magyar fogyasztók érdekeit is védő kötelezettségvállalással zárult, amelyre – anélkül, hogy a nemzeti versenyhatóság jogsértést vagy annak hiányát állapítaná meg – a hazai szolgáltatásban érintett vállalkozás önkéntes vállalásai alapján van lehetőség - közölte a hivatal pénteken.

A megfelelést elősegítő előírások egy részét már az eljárás alatt bevezette a Vibert működtető cég. Ilyen például az adatkezelési tájékoztatók és az alkalmazásban elérhető információk magyar nyelvű elkészítése és folyamatos frissítése.

A Viber Media vállalta továbbá, hogy a regisztráció megkezdése előtt kiegészítő információkat közöl az adatkezeléssel kapcsolatban, valamint egy új funkciót, a Viber Plus előfizetést elérhetővé teszi a meglévő és új felhasználók számára is Magyarországon, amely – számos egyéb funkció mellett – lehetővé teszi a reklámmentes Viber élményt. A havidíjas Viber Plus szolgáltatást választó felhasználók személyes adatait nem használják fel hirdetésekhez, valamint a felhasználók nem kapnak több hirdetést mindaddig, amíg a Viber Plus előfizetésük aktív – áll a cég kötelezettségvállalásában.

A kötelezettségvállalás a nem-fizetős alap Viber szolgáltatás esetében is kedvező változásokat hoz: növeli a fogyasztói hozzájárulás szerepét és így csökkenti az alapértelmezés szerint a vállalkozás által felhasználható személyes adatok mennyiségét és javítja a fogyasztók tájékoztatását adatvédelmi és biztonsági kérdések kapcsán.

A vállalkozás egy magyar nyelvű chatbot (Adatvédelmi Bot) fejlesztését is vállalta, amely az online adatvédelemről és biztonságról tájékoztatja a felhasználókat. Az Adatvédelmi Bot tömör, érthető vizuális üzenetekkel, a releváns döntési pontokra mutató linkekkel segíti a fogyasztókat abban, hogy az adataikról tudatosan rendelkezzenek. A vállalkozás vállalta, hogy legalább két évig üzemelteti az Adatvédelmi Botot.